Den USA droht eine gefährliche Hängepartie. Der Politik-Professor Ulrich Menzel aus Vechelde erklärt im Interview, welche Beweggründe Donald Trump hat, sich trotz ungewissem Ausgang zum Sieger der Präsidentenwahl zu erklären. Wir sprachen mit Menzel am frühen Abend.

Welche Auswirkung hat Trumps Sieges-Behauptung?

Die Frage von Sieg oder Niederlage ist auch eine der Erwartungshaltung. Die Prognosen haben einen klaren Sieg für Joe Biden vorausgesagt, nun steht es 50:50. Das ist eine Enttäuschung für Biden und ein Erfolg für US-Präsident Donald Trump. Mit der Sieges-Reklamation provoziert Trump. Er will Unruhe stiften unter enttäuschten Biden-Wählern. Trump will ein innenpolitisches Klima erzeugen, das sich in Demonstrationen und Krawallen äußert. Trump kann sich dann als derjenige inszenieren, der für Recht und Ordnung sorgt. Er will eine Atmosphäre schaffen, die womöglich auch Richter, die am Ende zu entscheiden haben, beeinflusst.

Was hat der Ausgang der Wahl mit den Briefwählern zu tun?

Acht Staaten, die von 97 Wahlleuten repräsentiert werden, sind noch nicht ausgezählt. Das sind Staaten, in denen die Briefwahlstimmen noch ausstehen. Jeder Bundesstaat hat sein eigenes Wahlgesetz – mit ganz unterschiedlichen Regelungen. In diesen acht Staaten beginnen die Auszählungen der Briefwahlstimmen erst, wenn die Wahlurnen geschlossen sind. Der Anteil der demokratischen Wähler ist unter den Briefwählern deutlich höher als der der Republikaner. Am Ende könnten die Briefwähler zum Beispiel im so wichtigen Pennsylvania mit seinen 20 Wahlleuten den Ausschlag geben. Also muss Trump alles daran setzen, dass diese Briefwahl-Stimmen möglichst gar nicht weiter ausgezählt und gewertet werden. Das könnte für ihn den Sieg bringen, obwohl er bei den absoluten Stimmen deutlich zurückliegt.

Ist Trumps Verhalten überraschend?

Nein, es überrascht mich nicht, das hatte sich schon abgezeichnet. Trump hatte es angekündigt. Seine Wahlkampfzentrale hatte sehr wohl erkannt, dass die Briefwähler für ihn ein sehr großes Risiko bedeuten. Trump hatte das Briefwahl-Verfahren in den letzten Tagen ja immer wieder angezweifelt. Das hatte er vor vier Jahren übrigens nicht gemacht.

Der emeritierte Politologie-Professor Ulrich Menzel. Foto: Bernward Comes / BZV

Sie haben es schon angedeutet: Werden also am Schluss Richter die Wahl entscheiden?

Die große Frage ist jetzt, bis wann die Briefwahlstimmen ausgezählt sein müssen. Das ist angesichts der vielen Wahlgesetze in den Bundesstaaten eine sehr schwierige Frage. Mal entscheidet die Schließung des Wahllokals, mal der Poststempel, mal die Frage, ob der Stimmzettel in einem Extra-Kuvert stecken muss. All das sind Gründe, um die Briefwahl anzufechten. Am Ende landen diese Fragen wohl vor dem Obersten Gericht, dem Supreme Court. In diesem Lichte ist auch die Ernennung von Amy Coney Barrett zu verstehen. Trump hat vorgesorgt. Er provoziert also, heizt die politische Stimmung an und setzt gleichzeitig auf die juristische Karte.

Wer hat bis zu einer Beilegung des Streits die Macht inne?

Formal muss Mitte Januar die Amtsübergabe auf dem Capitol stattfinden. Diese zweieinhalb Monate ist Trump sowieso noch im Amt. Wenn sich das juristisch länger hinzieht, dann gilt die Regel: So lange keine neue Regierung ernannt ist, ist die alte im Amt.

Was kann Biden jetzt tun?

Er darf sich nicht provozieren lassen, muss seine Leute beruhigen. Biden muss auf die Briefwähler hoffen. Je mehr dieser Stimmen ausgezählt werden, umso bessere Chancen hat Biden. Er muss bei seiner Linie bleiben.

Welchen Schaden kann Trumps Verhalten innenpolitisch anrichten?

Die amerikanische Gesellschaft ist gespalten. Es gibt drei Risse. Der erste ist religiös bedingt. Es gibt die evangelikalen Christen – etwa 27 Prozent der Wählerschaft – und die Libertären. Trump hat selbst keine religiöse Bindung, er spielt aber immer wieder die Bibel-Karte. Die zweite Spaltung ist eine ethnische zwischen den Weißen und den Farbigen. Trump vertritt ganz klar die Position der Weißen. Die dritte ist eine wirtschaftliche Spaltung zwischen den Gewinnern und Verlieren der Globalisierung. Trump fährt eine Doppelstrategie. Er verschafft durch Steuersenkungen den Wohlhabenden Vorteile. Und den vom Strukturwandel betroffenen Globalisierungsverlierern verspricht er, durch Zölle und Handelskonflikte die Jobs zurückzuholen.

Wie kann es sein, dass so viele Hispanics Trump gewählt haben – trotz des mehr oder weniger offenen Rassismus Trumps?

Hispanic ist nicht gleich Hispanic. Exil-Kubaner und Exil-Venezuelaner – gerade in Florida –, die vor dem Sozialismus im Heimatland geflohen sind, wählen Trump. Auch solche, die es in den USA zu etwas gebracht haben. Arme Hispanics wählen vermutlich eher gar nicht.

Spielte die Corona-Pandemie keine Rolle bei den Wahlen?

Das hat bei den typischen Trump-Wählern offenbar keine Rolle gespielt. Bei den Trump-Wahlveranstaltungen gab es ja auch keine Schutzmasken und Abstände. Bei den Biden-Veranstaltungen war das Gegenteil der Fall.

Hat Biden denn Fehler gemacht?

Er ist vor allem nicht der richtige Kandidat. Er verfügt nicht über das nötige Charisma, er ist keine Kämpfernatur. Trump-Wähler wählen Trump, weil er Trump ist. Viele Biden-Wähler unterstützen Biden, weil sie Trump verhindern wollen.

Die Phase der Ungewissheit kann noch länger dauern. Welche außenpolitische Auswirkung hat eine USA ohne klare Führung?

Auch eine von Biden geführte US-Regierung würde Druck auf Europa ausüben, sich militärisch viel mehr zu beteiligen. Biden würde aber viel mehr auf Kooperation setzen. Große Länder wie die USA oder China haben immer die Option, sich auf sich selbst zurückzuziehen. Sie haben einen Binnenmarkt, der groß genug ist. Bei kleinen oder mittelgroßen Ländern wie Deutschland ist es umgekehrt. Wir sind ganz anders von internationalen wirtschaftlichen, politischen oder militärischen Verflechtungen abhängig. Das heißt, dass Trittbrettfahrer wie Deutschland in viel größere Schwierigkeiten geraten könnten als die USA selbst. Europa muss mehr für sich selber sorgen – unabhängig von der Hängepartie in den USA und der Frage, ob Trump oder Biden Präsident wird. Doch die EU läuft Gefahr, auseinanderzufallen – Stichwort Brexit. China, Russland oder der Iran können Nutznießer der US-Führungskrise sein. Wir haben es dann auch mit einer Krise der Nato zu tun. Wenn der Stärkste in die Krise gerät, schwächt das das Bündnis.