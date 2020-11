Zehntausende protestieren in Bangladesch gegen Macron

Mo, 02.11.2020, 12.01 Uhr

In Bangladesch sind erneut zehntausende Menschen auf die Straße gegangen, um ihrer Wut über die Veröffentlichung von Mohammed-Karikaturen in Frankreich Luft zu machen. Die Teilnehmer forderten unter anderem den Boykott französischer Waren. Auch in Jakarta gingen tausende Menschen auf die Straße.