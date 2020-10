Ihr Motto: „Go hard, go early.“ Hart und früh. So rigoros, so entschieden ging Jacinda Ardern gegen das Corona-Virus in Neuseeland vor. Bisher mit Erfolg. Der Lohn dafür: Die Premierministerin steht vor ihrem bislang größten Sieg. Bei der Parlamentswahl ist er ihr kaum noch zu nehmen.

