Di, 13.10.2020, 08.18 Uhr

US-Präsident Donald Trump ist nach seiner Coronavirus-Infektion in Orlando im Swing State Florida in den Wahlkampf zurückgekehrt. "Ich fühle mich so stark", erklärte Trump vor jubelnden Anhängern. Er würde am liebsten jeden im Publikum küssen, erklärte er weiter.