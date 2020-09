Alexander Gauland, Fraktionsvorsitzender der AfD, und Christian Lüth, damaliger AfD-Pressesprecher, zu Beginn eines Pressestatements im Jakob-Kaiser-Haus (Archiv. In der AfD sorgt eine Dokumentation des Senders ProSieben für große Aufregung, in der einem Funktionär der Partei menschenverachtende Äußerungen über Migranten zugeschrieben werden.

Berlin. Der AfD-Fraktionsvorstand hat dem Ex-Pressesprecher Christian Lüth fristlos gekündigt. Grund sollen Aussagen in einer TV-Doku sein.

Der Vorstand der AfD-Bundestagsfraktion hat ihrem früheren Sprecher Christian Lüth fristlos gekündigt. Fraktionschef Alexander Gauland habe die Entscheidung in der Fraktionssitzung verkündet, sagte ein Sprecher am Montag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

