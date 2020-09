"Vote him out" - Protestrufe gegen Trump am Supreme Court

"Vote him out" - Protestrufe gegen Trump am Supreme Court Do, 24.09.2020, 19.02 Uhr In einer für ihn seltenen Geste hat US-Präsident Donald Trump der verstorbenen Obersten Richterin Ruth Bader Ginsburg in Washington die letzte Ehre erwiesen. Der Auftritt am Supreme Court wurde von lauten Zwischenrufen von Demonstranten begleitet.

Beschreibung anzeigen