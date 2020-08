Menschen in Belarus hoffen auf Wandel

Fr, 07.08.2020, 17.29 Uhr

Vor der Präsidentschaftswahl in Belarus hoffen viele Menschen auf einen politischen Wandel. Zwar zweifelt niemand ernsthaft an einem Sieg des langjährigen Staatschefs Alexander Lukaschenko, aber die Opposition ist so stark wie schon lange nicht mehr.