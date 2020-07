Greenpeace-Protest gegen deutsche Waffenlieferungen in die USA

Mi, 22.07.2020, 16.34 Uhr

Deutschland soll nach dem Willen von Greenpeace keine Lieferungen von Pistolen an die US-Polizei mehr genehmigen. Aktivisten der Umweltschutzorganisation drangen für eine Protestaktion in das Wirtschaftsministerium in Berlin ein.