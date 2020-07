Sa, 11.07.2020, 19.55 Uhr

25 Jahre nach dem Massaker von Srebrenica gedenken die Menschen in Bosnien-Herzegowina dem schlimmsten Verbrechen in Europa seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Auf dem Gedenkfriedhof in Potocari werden neun erst kürzlich identifizierte Opfer beigesetzt.