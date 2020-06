USA-News: Demonstration in Seattle - Bewaffneter rast in Menge

Trotz Corona-Pandemie haben am Samstag weltweit zahlreiche Menschen gegen Rassismus und Polizeigewalt demonstriert. In Australien gingen landesweit Zehntausende auf die Straßen, obwohl die Regierung wegen einer möglichen Coronavirus-Ansteckungsgefahr davon abgeraten hatte. Auch in Deutschland, Frankreich und Großbritannien kamen trotz Warnungen und teils sogar Verboten tausende Demonstranten zusammen.

Berlin/Washington. Ein Bewaffneter rast in einen Black-Lives-Matter-Protest in Seattle. In Minneapolis soll die Polizei aufgelöst werden. Die USA-News.

George-Floyd-Proteste: Bewaffneter in Seattle rast in Menge

Die wichtigsten Nachrichten zu den Protesten in den USA:

Während eines Protestes der Black-Lives-Matter-Bewegung nach dem Tod von George Floyd ist ein mit einer Schusswaffe bewaffneter Mann in Seattle in eine Menschenmenge gerast

Er steig anschließend aus seinem Fahrzeug und bedrohte die Demonstrierenden mit einer Waffe

Der Tod von George Floyd und die anschließenden Proteste haben in mehreren US-amerikanischen Städten zu Polizeireformen geführt

Die Stadt Minneapolis, wo Floyd getötet worden war, hat die örtliche Polizeibehörde aufgelöst

Präsidentschaftskandidat Joe Biden will sich vor Floyds Beerdigung mit dessen Familie treffen

Im britischen Bristol brachten Demonstrierende die Statue eines Sklavenhändlers zu Fall und warfen sie ins Hafenbecken

Deutschlandweit demonstrierten am Wochenende Zehntausende Menschen gegen Rassismus und Polizeigewalt

Alle vier noch lebenden US-Präsidenten haben den Rassismus in den USA verurteilt

Die Anklage gegen den Haupttäter Derek Chauvin ist hochgestuft worden, auch drei weitere am Einsatz beteiligte Polizisten wurden angeklagt

Nach dem gewaltsamen Tod von George Floyd bei einem Polizeieinsatz planen mehrere US-amerikanische Städte umfassende Polizeireformen. Der New Yorker Bürgermeister Bill de Blasio legte einen Entwurf vor, nach dem Disziplinarakten der Polizei künftig transparenter gehandhabt werden sollen. In Minneapolis, wo Floyd getötet worden war, beschloss der Stadtrat die Auflösung des örtlichen Polizeiapparats.

Neben den andauernden Protesten in den USA gingen am Wochenende auch in Europa Zehntausende Menschen gegen Rassismus und Polizeigewalt auf die Straße. Allein in München, Hamburg und Berlin protestierten nach Polizeischätzungen am Samstag insgesamt rund 45.000 Menschen. Am Sonntag gab es weitere Proteste, unter anderem in Leipzig.

Floyd war am 25. Mai bei einer brutalen Festnahme in der Stadt Minneapolis im Bundesstaat Minnesota getötet worden.

Proteste in den USA nach dem Tod von George Floyd

Wie Trump und die USA, aber auch Politiker weltweit, mit den Entwicklungen nach dem Tod von George Floyd umgehen, erfahren Sie hier im Newsblog.

Montag, 8. Juni: Stadtrat beschließt Auflösung der Polizeibehörde in Minneapolis

10.41 Uhr: Bei einem Protest in Seattle ist ein bewaffneter Autofahrer in Richtung der Menge gefahren und hat anschließend mit einer Pistole auf Demonstrierende gefeuert. Ein Demonstrant wurde nach Angaben der Rettungskräfte verletzt. Der Fahrer soll ihn aus dem Autofenster heraus angeschossen haben. Die Polizei teilte mit, dass sie einen Verdächtigen festgenommen und eine Waffe sichergestellt habe. In sozialen Netzwerken kursieren Aufnahmen der Tat.

Here's is more complete footage of what happened in Seattle, with the car speeding in, an apparent shooting, and the man getting out with a gun.pic.twitter.com/PnDbHwYy28 — Mike Baker (@ByMikeBaker) June 8, 2020

9.43 Uhr: Saskia Esken (SPD) warnt vor latentem Rassismus in den Reihen deutscher Sicherheitskräfte. „Zigtausende Demonstranten in aller Welt stehen auf, weil der gewaltsame Tod von George Floyd durch einen Polizeieinsatz in den USA kein Einzelfall ist“, sagte die SPD-Chefin. Sie fordert eine unabhängige Stelle zur Aufarbeitung von Gewalt und Rassismus bei der deutschen Polizei. Lesen Sie: „Black Lives Matter“: Die Welt steht auf gegen Rassismus

Demonstrierende reißen Sklavenhändler-Statue in Bristol ab

8.44 Uhr: Schwarze Parlamentarier der oppositionellen Demokraten wollen am Montag eine Gesetzesinitiative für eine stärkere Kontrolle der Polizeibehörden in den USA in den Kongress einbringen. In Minneapolis, wo George Floyd vor zwei Wochen bei einem Polizeieinsatz getötet worden war, beschloss der Stadtrat die Auflösung der Polizeibehörde. Der Polizeiapparat sei in der derzeitigen Aufstellung nicht mehr reformierbar und solle komplett neu strukturiert werden, hieß es in einer Erklärung.

Der Bürgermeister von Minneapolis, Jacob Frey, lehnt die komplette Auflösung der Behörde allerdings ab. In mehreren anderen Städten gab es Initiativen für Reformen der Polizei, unter anderem in New York.

8.25 Uhr: Im britischen Bristol haben Demonstrierende bei einem Anti-Rassismus-Protest am Sonntag die Statue des Sklavenhändlers Edward Colston zu Fall gebracht und ins Hafenbecken geworfen. Video- und Fotoaufnahmen zeigen, wie die Protestierenden eine Schlinge um den Hals der Statue legten und sie von ihrem Sockel warfen. Zudem sprühten einzelne Personen der Colston-Statue rote Farbe ins Gesicht oder knieten auf ihrem Nacken, wie Derek Chauvin es bei George Floyd getan hatte.

Nach Angaben des Polizeichefs hatten etwa 10.000 Menschen an der Demonstration teilgenommen. Die Polizei in Bristol kündigte Ermittlungen an.

This happened a few moments ago.

The Edward Colston statue has been pulled down. pic.twitter.com/E0BUxVHonc — BBC Radio Bristol (@bbcrb) June 7, 2020

Republikanischer Ex-Außenminister Powell will Biden wählen

8.20 Uhr: Der frühere republikanische US-Außenminister Colin Powell will seine Stimme bei den Präsidentschaftswahlen im November an den demokratischen Kandidaten Joe Biden geben. Dem Sender CNN sagte Powell am Sonntag, er habe Trump bei der letzten Wahl nicht gewählt und werde ihn „in diesem Jahr sicherlich nicht unterstützen“.

Powell bezichtigte den aktuellen Präsidenten zudem der Lüge und nationalen und internationalen Spaltung. „Wir müssen die Verfassung respektieren. Und der Präsident hat sich davon abgewandt“, so Powell. Er appellierte an die Bürger und Bürgerinnen, ihren „gesunden Menschenverstand“ zu nutzen und sich zu fragen, ob Trump gut für das Land sei.

8.15 Uhr: Präsidentschaftskandidat Joe Biden wird sich Berichten zufolge am Montag mit den Angehörigen von George Floyd im texanischen Houston treffen. Außerdem werde Biden eine Videobotschaft für die Beerdigung aufnehmen. Selbst an der Zeremonie teilnehmen wolle der ehemalige Vize-Präsident allerdings nicht: Die Beerdigung solle nicht durch die zusätzlichen Sicherheitsvorkehrungen gestört werden, die bei einem Besuch Bidens nötig wären, heißt es.

8.11 Uhr: Nach der am Donnerstag versprochenen Polizeireform hat der New Yorker Bürgermeister Bill de Blasio nun erste Vorschläge vorgelegt. Bei einer Pressekonferenz am Sonntag sagte er, ein Teil des Budgets des NYPD solle beispielsweise für Jugend- und Sozialarbeit ausgegeben werden. Zudem sollen Disziplinarakten der Polizei transparenter gehandhabt werden. Dies seien aber nur erste Entwürfe, die Details sollen noch ausgearbeitet werden, so de Blasio.

Sonntag, 7. Juni: Wieder Massenproteste in den USA – Gedenken an George Floyd

17.33 Uhr: In den USA finden die größten Demonstrationen seit dem Tod von George Floyd statt. Während die Proteste immer lauter werden, bleibt Präsident Trump auffallend ruhig. Lesen Sie hier mehr zur aktuellen Lage in den Vereinigten Staaten: Proteste in den USA werden lauter – und Trump bleibt stumm

13.20 Uhr: Die Deutsche Polizeigewerkschaft fordert mehr Vorsicht und Respekt bei Demonstrationen in der Corona-Pandemie. Mit Blick auf die bundesweiten Kundgebungen gegen Rassismus an diesem Wochenende beklagte Gewerkschaftschef Rainer Wendt eine fehlende Bereitschaft zum Infektionsschutz: „Die meisten Teilnehmenden hielten sich nicht an Abstandsregeln“, sagte der Bundesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft unserer Redaktion.

Der Polizei sei es nicht möglich gewesen, die Vorschriften durchzusetzen: „Das konnte bei den vielen Demonstrationen nicht gewährleistet werden, denn die Masse an Menschen machte die Lage ausgesprochen schwierig.“ Aus Gründen der Verhältnismäßigkeit sei es aber richtig gewesen, nicht dagegen einzuschreiten.

Wendt warb für mehr Verständnis für die Einsatzkräfte: Sie müssten sich auch selbst schützen, sowohl vor Infektionen mit dem Corona-Virus, als auch vor der Gewalt von Teilnehmern der Demonstrationen: „Häufig wird vergessen, dass Polizistinnen und Polizisten ganz normale Bürgerinnen und Bürger sind, die Familien haben und mitten unter uns leben und auch das Bedürfnis nach Sicherheit und Schutz verspüren.“

13.14 Uhr: In der Sendung „Schlag den Star“ sorgte der Kommentator mit einem Spruch zum Tod des Afroamerikaners George Floyd durch Polizeigewalt für Entrüstung. Lesen Sie hier: ProSieben entschuldigt sich nach „Schlag den Star“-Aufreger

11.43 Uhr: Bayerns Innenminister Joachim Herrmann hat die Demonstrationen gegen Rassismus und Polizeigewalt in Deutschland begrüßt. „Wir sind zwar gerade auch im Auftreten unserer Polizei weit entfernt von solchen Exzessen wie in manchen amerikanischen Städten. Aber auch in Deutschland gibt es immer wieder rassistisches Unwesen“, sagte der CSU-Politiker unserer Redaktion. „Deshalb müssen wir darüber einen ständigen gesellschaftlichen Dialog führen.“

Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hat die Demonstrationen gegen Rassismus und Polizeigewalt in Deutschland begrüßt. Foto: Peter Kneffel / dpa

Herrmann mahnte, künftig müssen bei solchen Demos die Sicherheitsabstände noch besser eingehalten werden. Immerhin hätten in Bayern mehr als 90 Prozent der Teilnehmer einen Mund-Nasen-Schutz getragen.

23 Polizeibeamte bei Demonstrationen in Berlin verletzt

8.45 Uhr: Olympiasieger Tommie Smith, der 1968 mit einer der bekanntesten Gesten der Sportgeschichte gegen Rassismus protestierte, fühlt sich nach dem gewaltsamen Tod des Afroamerikaners George Floyd in frühere Zeiten zurückversetzt. „Ich dachte an 1968 und unser Zeichen gegen Rassismus. Ich dachte an den Kniefall von Colin Kaepernick. Und ich dachte: Hört uns überhaupt jemand zu?“, sagte der 76-Jährige der Bild am Sonntag: „1968 haben wir den Kampf gegen Rassismus begonnen, und heute kämpfen wir immer noch dagegen an.“

Tommie Smith (Mitte) und John Carlos (r.) strecken während der Siegerehrung bei den Olympischen Sommerspielen in Mexiko-Stadt die Fäuste nach oben. Smith, dessen Black-Power-Geste von 1968 zum Symbol des Protests im Sport gegen Rassismus wurde, begrüßt die Solidaritätsbekundungen aus der Fußball-Bundesliga nach dem gewaltsamen Tod des Afroamerikaners Floyd. Foto: Anonymous/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: Anonymous / dpa

Smith hatte nach seinem Sieg über 200 m bei den Sommerspielen in Mexiko-Stadt während der Nationalhymne gemeinsam mit seinem drittplatzierten Landsmann John Carlos die Faust in den Himmel gestreckt. Dabei trugen sie einen schwarzen Handschuh. Mit der Geste der Bürgerrechtsbewegung Black Power protestierten die beiden gegen Rassismus. Smith und Carlos mussten das US-Team und das olympische Dorf auf Druck des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) verlassen.

6.43 Uhr: Bei der Demonstration gegen Rassismus in Berlin am Samstag sind nach Angaben der Polizei 93 Menschen festgenommen und 28 Polizeibeamte leicht verletzt worden. Drei von Ihnen hätten nach ambulanter Behandlung vom Dienst abtreten müssen, teilte die Polizei in der Nacht zum Sonntag mit.

Demnach erfolgten die Festnahmen wegen Landfriedensbruchs, Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, versuchter Gefangenenbefreiung, Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz sowie Hausfriedensbruchs. Es befanden sich laut Polizei rund 800 Polizisten im Einsatz.

Auch in Hamburg hatte es im Anschluss an eine friedliche Kundgebung Auseinandersetzungen zwischen einer Gruppe Demonstranten und der Polizei gegeben. Aus der Gruppe heraus sei Pyrotechnik gezündet worden. Einige Vermummte hätten Banner entrollt mit der Aufschrift „Bullenschweine“ und „ACAB“, was für „All cops are bastards“ (Alle Polizisten sind Bastarde) steht. Die Polizei setzte Wasserwerfer ein, um den Platz zu räumen. Man habe die Versammlung als verboten gewertet.

Zehntausende protestieren in den USA

5.38 Uhr: Zehntausende haben in den USA friedlich gegen Rassismus, Diskriminierung und Polizeigewalt demonstriert. In Philadelphia, New York, Washington, Atlanta und weiteren Städten gingen die Menschen in ausgelassener Stimmung auf die Straße. Sie forderten Gerechtigkeit für George Floyd, der vor knapp zwei Wochen bei einem brutalen Polizeieinsatz getötet worden war.

In der Hauptstadt Washington demonstrierten Tausende Menschen unter anderem vor dem Weißen Haus, dem Kapitol und am Lincoln Memorial. In der Umgebung der verbarrikadierten Regierungszentrale hielten Demonstranten Schilder mit Aufschriften wie „Kein Frieden ohne Gerechtigkeit“, „Stoppt Rassismus jetzt“ oder „Ich kann nicht atmen“ in die Höhe – letzteres hatte Floyd mehrfach verzweifelt gesagt, als ihm ein weißer Polizist sein Knie in den Nacken drückte.

Polizeichef Peter Newsham hatte vorab erklärt, die Proteste könnten zu den größten zählen, die er bislang gesehen habe. Ein Magnet der Demonstrationen war eine erst am Freitag zum „Black Lives Matter“-Platz benannte Kreuzung vor dem Weißen Haus. Auf einer dorthin führenden Straße prangte in riesigen gelben Buchstaben geschrieben ebenfalls das Motto „Black Lives Matter“

Ansage gegen Trump: Washington im Zeichen von "Black Lives Matter" Ansage gegen Trump- Washington im Zeichen von Black Lives Matter

2.15 Uhr: Der designierte Präsidentschaftskandidat der US-Demokraten, Joe Biden, will George Floyds brutalen Tod und die anhaltenden Proteste zum Anlass für Polizeireformen und einen entschlossenen Kampf gegen Rassismus nehmen. Es brauche „längst fällige konkrete Maßnahmen“, um dem „systematischen Rassismus“ in den USA ein Ende zu bereiten, forderte Biden in einem am Samstag (Ortszeit) veröffentlichten Gastbeitrag in der „Los Angeles Times“.

Biden versprach, als Präsident in seinen ersten 100 Tagen im Amt eine Kommission für Polizeireformen einzusetzen. Zudem solle der Kongress schon jetzt handeln und umstrittene Polizeimethoden wie Würgegriffe bei Festnahmen verbieten. Auch müsse der Transfer von Waffen und Ausrüstung des Militärs an die Polizei gestoppt und die Kontrolle über örtliche Sicherheitskräfte verstärkt werden, forderte Biden. George Floyd dürfe nicht nur einfach ein weiterer Hashtag werden, schrieb Biden auf Twitter. „Wir brauchen Gerechtigkeit und wir brauchen wirkliche Polizeireformen, um sicherzustellen, dass das nie wieder passiert.“

Samstag, 6. Juni: Zehntausende Demonstrieren in Deutschland gegen Rassismus

20.13 Uhr: Ungeachtet eines Verbots der Behörden haben auch in Paris tausende Menschen gegen Rassismus und Polizeigewalt demonstriert. Unter dem Motto „Keine Gerechtigkeit, kein Frieden“ versammelten sich am Samstag auf dem Marsfeld nahe dem Eiffelturm zahlreiche Menschen, obwohl wegen der Corona-Pandemie alle Demonstrationen mit mehr als zehn Teilnehmern von der Polizei untersagt worden waren. Mehrere tausend Menschen demonstrierten zudem auf der Place de la Concorde und skandierten „Gerechtigkeit für alle“.Auch in anderen Teilen Frankreichs fanden Kundgebungen statt.

18.40 Uhr: 20.000 Menschen haben in München gegen Rassismus und Polizeigewalt demonstriert. Die Zahl der Teilnehmer sei im Verlauf der Veranstaltung am Samstag immer weiter angestiegen, sagte ein Polizeisprecher. Anfangs waren zunächst 7000 Demonstranten am Münchner Königsplatz von der Polizei gezählt worden. Angemeldet waren 200 Menschen.

Tausende Menschen demonstrierten mit Plakaten auf dem Königsplatz in der bayerischen Landeshauptstadt während einer „Silent Demo" gegen Rassismus. Foto: Peter Kneffel / dpa

In München waren immer wieder Rufe „Black Lives Matter“ (Schwarze Leben zählen) zu hören. Die meisten Teilnehmer waren in schwarzer Kleidung gekommen. „Wir haben permanent Durchsagen gemacht, um auf die Einhaltung der Abstandsregeln hinzuweisen, die gerade anfangs oft nicht eingehalten wurden“, sagte der Polizeisprecher. Das Versammlungsgelände sei schließlich erweitert worden, um mehr Platz zu schaffen. Neben dem Königsplatz habe dann auch auf dem benachbarten Karolinenplatz demonstriert werden dürfen.

17.33 Uhr: Kindern die Welt zu erklären, versuchen die Figuren der Sesamstraße seit Jahrzehnten. Jetzt haben sie gemeinsam mit dem Nachrichtensender CNN eine Sondersendung zum Thema Rassismus aufgenommen. „Nicht alle Straßen sind wie die Sesamstraße“, sagte die Figur Louie, Vater von Elmo, in der am Samstag ausgestrahlten Sendung. „In der Sesamstraße lieben und respektieren wir uns alle.“

Im Anschluss beantworteten CNN-Moderatoren und Experten Fragen, die Kinder und Familien aus den ganzen USA zuvor per Video geschickt hatten. Zuvor hatte es schon ein ähnliches CNN-Format zum Thema Coronavirus gegeben.

15.000 bei Demo gegen Rassismus auf dem Berliner Alexanderplatz

16.43 Uhr: Die Polizei hat ihre Teilnehmer-Angabe noch einmal nach oben korrigiert: 15.000 Menschen demonstrieren auf dem Berliner Alexanderplatz gegen Rassismus und Polizeigewalt. Foto: Britta Pedersen / dpa

16.13 Uhr: In ganz Deutschland haben sich tausende Menschen zusammengefunden, um nach dem Tod von George Floyd gegen Rassismus und Polizeigewalt zu demonstrieren. Am Berliner Alexanderplatz sollen nach Polizeiangaben rund 10.000 Teilnehmende beim „stillen“ Protest sein – angemeldet waren 1500. Auch in Frankfurt am Main demonstrieren rund 8000 Menschen.

✊🏿✊🏾✊🏽 Berlin against racism and police brutality. Ten thousands shout #BlackLivesMatter and #JusticeForGeorgeFloyd. pic.twitter.com/ysLhVkZWY1 — Ferat Ali Kocak (@der_neukoellner) June 6, 2020

14.54 Uhr: Zwei Polizisten aus New York sind wegen ihres Verhaltens bei den Protesten gegen Rassismus und Polizeigewalt freigestellt worden. Einer der beiden soll Ende Mai eine Frau zu Boden geschubst haben, der andere soll einem Demonstranten die Maske heruntergezogen und dann Pfeffer-Spray auf ihn gerichtet haben. Polizeichef Dermot Shea sagte in der Nacht zu Samstag, die Vorfälle seien „verstörend“.

Zuvor hatte sich Shea für mögliches Fehlverhalten seiner Mitarbeiter entschuldigt – aber auch betont, dass die Polizisten während der Proteste immer wieder beleidigt und angegriffen würden. Auch dies müsse aufhören, so Shea.

12.44 Uhr: Der Street-Art-Künstler Banksy hat sich auf seinem Instagram-Account zu den Protesten gemeldet. „Zuerst dachte ich, ich solle einfach die Klappe halten und schwarzen Menschen bei diesem Thema zuhören“, schrieb der Brite zu seinem Bild. Das Rassismusproblem sei aber ein weißes.

„Personen of Color werden vom System im Stich gelassen“, so Banksy. „Einem weißen System“. Es sei nicht die Aufgabe der Betroffenen, ein rassistisches System zu verändern.

Kanada-Premier Justin Trudeau kniet bei Protest gegen Rassismus

12.17 Uhr: Am Samstag finden in zahlreichen deutschen Städten Proteste gegen Rassismus statt, bereits in der vergangenen Woche gingen tausende Menschen in Deutschland für „Black Lives Matter“ auf die Straße. Lesen Sie dazu: Wie Fridays for Future: Neue Jugendbewegung gegen Rassismus?

12.06 Uhr: Für viele Demonstrierende in New York bleiben ihre Festnahmen am Rande der Proteste ohne strafrechtliche Konsequenzen. Die Staatsanwaltschaft in Manhattan kündigte am Freitag an, Ermittlungen gegen Personen einzustellen, die friedlich demonstriert und wegen geringfügiger Delikte wie Ruhestörung festgenommen worden waren.

Bei den Protesten in New York waren in dieser Woche hunderte Menschen festgenommen worden, unter anderem wegen Verstößen gegen eine zuvor verhängte Ausgangssperre.

12.02 Uhr: 66 Menschenrechtsexperten der Vereinten Nationen haben nach dem Tod von George Floyd „die heuten rassistischen Terror-Lynchmorde“ verurteilt: In zwei Mitteilungen schrieben sie, diese Tode „schockieren das Gewissen und rufen genau den Terror hervor, den das Lynchregime in den Vereinigten Staaten beabsichtigte zu befeuern“.

Die UN-Experten – unabhängige Experten des UN-Menschenrechtsrates – fügten hinzu, die Polizeiarbeit sei nach wie vor vom „Erbe rassistischen Terrors“ beschmutzt, deren Ursprünge in „Sklaven-Patrouillen und sozialer Kontrolle“ lägen. Sie forderten die US-Regierung auf, eine unabhängige Untersuchung einzuleiten, um der rassistischen Voreingenommenheit im US-amerikanischen Strafrechtssystem entgegenzuwirken.

Der kanadische Premierminister Justin Trudeau kniete bei einer „Black Lives Matter“-Demonstration minutelang nieder. Foto: DAVE CHAN / AFP

11.51 Uhr: Bei einer Demonstration in Ottawa kniete der kanadische Premierminister Justin Trudeau am Freitag minutenlang vor tausenden Demonstrierenden nieder, um ein Zeichen gegen Rassismus und Polizeigewalt zu setzen. Auch in Kanada hätten „viel zu viele“ Menschen Angst vor Polizisten, sagte Trudeau. Vielen Kanadiern sei nun plötzlich klar geworden, dass Diskriminierung für viele „gelebte Realität“ sei und endlich aufhören müsse.

Am Dienstag hatte Trudeau in einem Interview 20 Sekunden lang geschwiegen, nachdem ein Journalist ihn gefragt hatte, wie er den Umgang von Donald Trump mit den Demonstrierenden bewerte. „Wir beobachten alle mit Entsetzen und Fassungslosigkeit, was in den USA geschieht“, antwortete Trudeau schließlich.

Reddit-Mitgründer verlässt Vorstand und will Neubesetzung mit schwarzer Person

10.21 Uhr: Charles Brown, General der US-Luftwaffe, hat sich in einem minutenlangen Video über das Thema Rassismus und Chancenungleichheit in den USA und beim Militär geäußert. Präsident Trump hatte Brown Anfang März als nächsten Chief of Staff der Airforce nominiert: Sollte der Kongress die Nominierung bestätigen, wäre Brown der erste Schwarze, der einem Zweig des US-Militärs vorsteht.

Brown spricht in dem Video über seine Gedanken nach dem Tod George Floyds und den Toden vieler anderer Afroamerikaner, die durch Polizeigewalt gestorben sind. „Ich denke an die Geschichte der Rassen-Probleme und meine eigenen Erfahrungen, die nicht immer von Freiheit und Gleichheit geprägt waren“, sagt der General. Er denke daran, was es bedeute, „in zwei Welten zu leben“ – einerseits oft der einzige schwarze Offizier oder Pilot im Raum zu sein, andererseits aber von anderen Afroamerikanern als „nicht schwarz genug“ beurteilt zu werden, wenn er sich bei den Kameraden seiner Fliegerstaffel aufhielt, die in der Regel Weiße waren.

"As the Commander of Pacific Air Forces, a senior leader in our Air Force, and an African-American, many of you may be wondering what I’m thinking about the current events surrounding the tragic death of George Floyd. Here’s what I’m thinking about..." - Gen. CQ Brown, Jr. pic.twitter.com/I2sf1067L6 — PACAF (@PACAF) June 5, 2020

Mit Blick auf seine Nominierung denke er darüber nach, dass sie Hoffnung auf Veränderung mache – aber auch eine schwere Bürde mit sich bringe, sagt Brown: „Ich kann nicht Jahrhunderte währenden Rassismus beiseite schaffen.“ Das Video ist das jüngste in einer Serie von Statements von Luftwaffen-Offizieren, die sich nach Ausbruch der Proteste zum Thema Rassismus geäußert haben.

7.30 Uhr: Alexis Ohanian, Mit-Gründer des Web-Dienstes Reddit, hat seinen Rückzug aus dem Vorstand des Unternehmens verkündet und eine Neubesetzung des Postens mit einer schwarzen Person gefordert. „Es ist längst überfällig, das Richtige zu tun“, sagte Ohanian, der mit Tennis-Legende Serena Williams verheiratet ist, in einem im Internet veröffentlichten Video.

Er sei der Ansicht, dass Rücktritte von Menschen in Machtpositionen in der aktuellen Situation ein „Zeichen von Führung“ sein könnten, sagte Ohanian. Er wolle in er Lage sein, seiner schwarzen Tochter eine Antwort zu geben, wenn sie ihn irgendwann frage: „Was hast du unternommen?“, erklärte Ohanian den Schritt. „An jeden, der für unsere zerbrochene Nation kämpft: Hört nicht auf damit“, sagte der 37-Jähriger weiter.

Ohanian kündigte an, er werde eine Million Dollar (900.000 Euro) an das Anti-Diskriminierungs-Programm „Know Your Rights“ des Football-Stars Colin Kaepernick spenden.

Reddit-Mitgründer Alexis Ohanian gibt seinen Vorstandsposten auf, um Platz für einen schwarzen Nachfolger oder eine Nachfolgerin zu machen. Ohanian hat mit seiner Frau, dem Tennis-Star Serena Williams, eine kleine Tochter: Er wolle in der Lage sein, ihr später einmal zu erklären, was er in dieser Situation unternommen habe, um die Lage zu verbessern, sagte Ohanian in seinem Statement. Foto: Angela Weiss / AFP

Obama: Noch nie so viele ehrliche Gespräche über Rassismus wie jetzt

5.45 Uhr: George Floyds gewaltsamer Tod hat nach Ansicht des früheren US-Präsidenten Barack Obama eine „ehrliche“ Debatte über Rassismus in den USA ausgelöst. Die von Floyds Tod ausgelöste Bewegung sei „inspirierend“, sagte der 58-jährige Ex-Präsident am Freitag (Ortszeit) in einem Videochat. „Es hat in der vergangenen Woche in diesem Land so viel ehrliche Gespräche zum Thema Rassismus gegeben wie nie zuvor in der Zeit, an die ich mich erinnern kann“, sagte Obama. Nicht nur von Seiten einer Minderheit, sondern von „einem großen Teil des Landes“.

Die anhaltenden Proteste böten im Kampf gegen Rassismus keine „Erfolgsgarantie“, aber es sei inspirierend, dass es nicht nur in multikulturellen Großstädten, sondern im ganzen Land zu Demonstrationen komme, sagte Obama. Es sei auch bemerkenswert, dass frühere Präsidenten, Unternehmenschefs, Politiker und viele andere seit Floyds Tod das Problem beim Namen nennen würden und von „systematischem Rassismus“ in den USA sprächen und Veränderungen forderten, fügte er hinzu.

Obama, der erste und bislang einzige schwarze US-Präsident, hatte sich zuletzt nur sehr selten zu aktuellen politischen Themen geäußert. Seit Floyds Tod hat er aber bereits mehrfach über Rassismus und die Tatsache gesprochen, dass ihm die anhaltenden Proteste von Menschen ganz unterschiedlicher Gesellschaftsschichten in den USA Hoffnung machten.

Proteste in den USA nach Tod von George Floyd führen zu Polizeireformen

4.23 Uhr: Die Stadt Minneapolis, wo George Floyd am 25. Mai bei seiner Festnahme getötet worden war, kündigte umfassende Polizeireformen an. Künftig dürften Beamte keine Würgegriffe mehr anwenden und Verdächtige nicht am Nacken festhalten, erklärte Bürgermeister Jacob Frey. Zudem müssten alle Polizeibeamte, die Zeugen einer „ungenehmigten Gewaltanwendung“ ihrer Kollegen würden, dies unter Strafandrohung melden.

Die mit dem Bundesstaat Minnesota juristisch bindend vereinbarten Reformen seien ein guter Schritt, um die Kultur der Polizei zu ändern und „systematischen Rassismus zu entwurzeln“, schrieb Frey auf Twitter.

Among other things, as a part of today’s agreement, we committed to banning chokeholds/strangleholds and strengthening our duty-to-intervene policy. We still have a long road to go towards change not just in city policy, but state law and the police union contract. — Mayor Jacob Frey (@MayorFrey) June 5, 2020

Auch im bevölkerungsreichen Westküstenstaat Kalifornien soll ein Würgegriff, bei dem die Blutzufuhr zum Gehirn unterbunden wird, künftig verboten werden. Gouverneur Gavin Newsom erklärte am Freitag, die Methode werde aus dem Trainingsprogramm für Polizeibeamte verbannt, zudem solle auch eine gesetzliche Regelung folgen.

Auch der Gouverneur des Bundesstaates New York, Andrew Cuomo, stellte am Freitag einen Gesetzesentwurf vor, der unter anderem den Würgegriff bei Polizeieinsätzen verbieten soll. Zudem sollen Akten zu früherem Fehlverhalten von Polizisten transparent einsichtlich gemacht werden.

Michael Jordan spendet 100 Millionen Dollar für Kampf gegen Rassismus

1.25 Uhr: Basketball-Legende Michael Jordan will in den kommenden zehn Jahren mit einer Spende über insgesamt 100 Millionen Dollar (rund 88 Millionen Euro) den Kampf gegen den Rassismus vorantreiben. Das Geld solle an Organisationen fließen, die sich für Gleichheit, soziale Gerechtigkeit und Bildungschancen einsetzten, hieß es in einem Statement von Jordans Sprecherin am Freitag.

Der 57 Jahre alte Jordan hatte sich bereits zuvor „traurig, wirklich gequält und einfach wütend“ über den brutalen Tod George Floyds gezeigt. „Schwarze Leben zählen. Solange der tief verwurzelte Rassismus (...) in unserem Land nicht komplett ausgerottet ist, werden wir weiterhin die Leben schwarzer Menschen schützen und verbessern“, heißt es in dem Statement des sechsmaligen NBA-Champions.

Basketball-Legende Michael Jordan will in den kommenden zehn Jahren 100 Millionen Dollar an Organisationen spenden, die gegen den Rassismus kämpfen. Foto: Franck Fife / AFP

Freitag, 5. Juni: Polizeieinsatz gegen Demonstrierende – Bürgerrechtler verklagen Donald Trump

Nachdem Präsident Trump in Aussagen über den überraschenden Rückgang der US- Arbeitslosenzahlen auch George Floyd erwähnte, hagelt es heftige Kritik. Trump hatte gesagt: „Hoffentlich schaut George genau jetzt herab und sagt: ‚Unserem Land passiert eine großartige Sache’.“

Nachdem Präsident Trump in Aussagen über den überraschenden Rückgang der US- auch George Floyd erwähnte, hagelt es heftige Kritik. Trump hatte gesagt: „Hoffentlich schaut George genau jetzt herab und sagt: ‚Unserem Land passiert eine großartige Sache’.“ Vor dem Weißen Haus in Washington gibt es nun offiziell einen „Black Lives Matter“-Platz . Die Bürgermeisterin der US-Hauptstadt, Muriel Bowser, verkündete die Namensgebung auf Twitter

gibt es nun offiziell einen . Die Bürgermeisterin der US-Hauptstadt, Muriel Bowser, verkündete die Namensgebung auf Twitter Nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd hat US-Präsident Donald Trump die Polizei im ganzen Land zur Gleichbehandlung aller Bürger aufgerufen – unabhängig von ihrer Hautfarbe

Nach dem Tod des Afroamerikaners hat US-Präsident die Polizei im ganzen Land zur Gleichbehandlung aller Bürger aufgerufen – unabhängig von ihrer Hautfarbe US-Bürgerrechtler haben die Regierung von Präsident Donald Trump wegen des harten Vorgehens der Polizei gegen Teilnehmer einer Kundgebung vor dem Weißen Haus verklagt

Bei einer Gedenkfeier für den bei einem brutalen Polizeieinsatz gestorbenen Afroamerikaner George Floyd in New York hat dessen jüngerer Bruder Terrence Floyd sich für die Anteilnahme bedankt

Tod von George Floyd – Fotos der Unruhen Tod von George Floyd – Fotos der Unruhen Es sind erschreckende Bilder aus den USA, die derzeit um die Welt gehen: ausgebrannte Autowracks, Tränengas, zerstörte Gebäude. Das ganze Land ist in Aufruhr, seit der unbewaffnete Schwarze George Floyd von einem weißen Polizisten in Minneapolis minutenlang zu Boden gedrückt wurde und starb. Foto: Stephen Maturen / AFP

Tod von George Floyd – Fotos der Unruhen Der 46-jährige Afroamerikaner George Floyd starb am 25. Mai nach einem brutalen Polizeieinsatz in Minneapolis. Der 44-jährige Polizist Derek Chauvin drückt Floyd minutenlang sein Knie in den Nacken und ignoriert dabei Bitten von Floyd, ihn atmen zu lassen. Die vier beteiligten Beamten wurden mittlerweile entlassen. Polizist Chauvin wurde wegen Mordes angeklagt. Foto: DARNELLA FRAZIER / AFP

Tod von George Floyd – Fotos der Unruhen Nach dem Tod von George Floyd legten Menschen in Minneapolis Blumen nieder. In den darauffolgenden Tagen kam es zu immer größeren Protesten gegen Rassismus und Polizeigewalt. Foto: KEREM YUCEL / AFP

Tod von George Floyd – Fotos der Unruhen Am 26. Mai protestierten Demonstranten auf der Hiawatha Avenue in Minneapolis. Die Proteste eskalierten zunehmend. Foto: Stephen Maturen / AFP

Tod von George Floyd – Fotos der Unruhen Am 27. Mai versammelten sich Demonstranten zu einer zweiten Nacht der Proteste in der US-Stadt Minneapolis. Am Abend bildet die Polizei eine menschliche Barrikade um den Dritten Bezirk. Dort hatten die Beamten gearbeitet, die beschuldigt werden, George Floyd getötet zu haben. Foto: KEREM YUCEL / AFP



Tod von George Floyd – Fotos der Unruhen Die Proteste in Minneapolis schlugen in Gewalt um. Autos und Mülltonnen brannten, Geschäfte wurden geplündert, Häuser beschädigt. Foto: Jose Luis Magana / AFP

Tod von George Floyd – Fotos der Unruhen Auch in anderen US-Städten wie hier in Los Angeles protestierten Menschen gegen Rassismus und Polizeigewalt. Foto: AGUSTIN PAULLIER / AFP

Tod von George Floyd – Fotos der Unruhen In Las Vegas gingen die Menschen in den vergangenen Tagen auch auf die Straße. Truppen der Nationalgarde patrouillierten nach mehreren Nächten voller Proteste, in denen es auch zu Brandstiftung und Plünderungen kam. In Las Vegas schwebte ein Beamter in Lebensgefahr, nachdem ein Angreifer ihm in den Kopf geschossen hatte. Foto: BRIDGET BENNETT / AFP

Tod von George Floyd – Fotos der Unruhen Wasser und Milch half Demonstranten, die während eines Protestes am 1. Juni in der Innenstadt von Washington DC, Pfefferspray in die Augen bekommen hatten. Foto: Drew Angerer / AFP

Tod von George Floyd – Fotos der Unruhen Auch Anfang Juni gingen die Proteste weiter – während es mancherorts zu weiteren Ausschreitungen kam, blieben viele Demonstrationen friedlich. So auch direkt vor dem Amtssitz des US-Präsidenten Donald Trump. Doch dies hinderte Trump nicht daran, bei einem öffentlichen Auftritt Tränengas gegen die Demonstranten einsetzen zu lassen. Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP



Tod von George Floyd – Fotos der Unruhen Auf dem Weg zu einem Fototermin setzten vor ihm gehende Sicherheitskräfte Tränengas gegen friedlich Demonstrierende ein – um ihm dem Weg zum Fototermin freizuräumen. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Tod von George Floyd – Fotos der Unruhen Danach ließ sich Trump medienwirksam – mit einer Bibel in der Hand – vor einer von Protestierenden mit Graffiti beschmierten Kapelle ablichten. Foto: Patrick Semansky / dpa

Tod von George Floyd – Fotos der Unruhen Auch außerhalb der USA wurde mittlerweile protestiert. Vor der US-Botschaft in Paris zeigen Demonstranten Plakate mit der Aufschrift „Wir sind alle George Floyd“. Foto: BERTRAND GUAY / AFP

Tod von George Floyd – Fotos der Unruhen Undauch junge Mitglieder der griechischen Kommunistischen Partei protestierten in Athen vor der US-Botschaft nach dem Tod von George Floyd. Foto: ARIS MESSINIS / AFP

Donnerstag, 4. Juni: Frühere US-Präsidenten kritisieren Benachteiligung Schwarzer

Nancy Pelosi , Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, hat Donald Trump aufgefordert, darzulegen, ob bei der Verlegung von Militärkräften nach Washington alles mit rechten Dingen zugegangen ist

, Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, hat Donald Trump aufgefordert, darzulegen, ob bei der Verlegung von Militärkräften nach Washington alles mit rechten Dingen zugegangen ist In der Nacht vom 1. auf den 2. Juni ist der schwarze Polizist im Ruhestand David Dorn von Plünderern in St. Louis erschossen worden

In der Nacht vom 1. auf den 2. Juni ist der schwarze Polizist im Ruhestand von Plünderern in St. Louis erschossen worden Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat den Tod des Afroamerikaners George Floyd als Mord bezeichnet und den Politikstil von US-Präsident Donald Trump kritisiert

(CDU) hat den Tod des Afroamerikaners George Floyd als Mord bezeichnet und den Politikstil von US-Präsident Donald Trump kritisiert Rassismus gegen die schwarze US-Bevölkerung sind nicht erst seit dem Tod von George Floyd ein großes Thema. Lesen Sie den Überblick: Vor Black Lives Matter: Bürgerrechtsbewegungen in den USA

Herzogin Meghan (38) hat sich erschüttert über den Tod des Afroamerikaners George Floyd nach einem brutalen Polizeieinsatz und die Gewalt in den USA geäußert

(38) hat sich erschüttert über den Tod des Afroamerikaners George Floyd nach einem brutalen Polizeieinsatz und die Gewalt in den USA geäußert Fünf weiße Gäste sollten bei „Maischberger“ über Rassismus in den USA debattieren – nach viel Kritik sprach Sandra Maischberger am Mittwochabend auch mit der schwarzen US-Wissenschaftlerin Priscilla Layne

Donald Trumps Umgang mit den Demonstrationen hat Ex-Verteidigungsminister James Mattis zu einer beispiellos vernichtenden Anklage veranlasst: Mattis nennt Donald Trump einen „Spalter”.

Inzwischen haben alle vier noch lebenden früheren US-Präsidenten den systematischen Rassismus in den USA verurteilt. Jimmy Carter, Bill Clinton, George W. Bush und Barack Obama kritisierten die Benachteiligung schwarzer Menschen in den USA

kritisierten die Benachteiligung schwarzer Menschen in den USA In Las Vegas sind drei mutmaßliche Rechtsextremisten unter dem Verdacht festgenommen worden, sich unter die derzeitigen Demonstrationen gegen Rassismus gemischt und zu Gewalt angestachelt zu haben

Fall George Floyd: Haftbefehl gegen alle vier Polizisten Fall George Floyd- Haftbefehl gegen alle vier Polizisten

Mittwoch, 3. Juni: Demonstrierende protestieren trotz Ausgangssperren

Keith Ellison, der Generalstaatsanwalt von Minnesota, hat die Anklage gegen Derek Chauvin hochgestuft. Dem Polizisten wird nun „Mord zweiten Grades“ vorgeworfen. Hintergrund: Mord an George Floyd – Das Video, das die USA veränderte. Lesen Sie mehr: Was genau bei dem tödlichen Polizeieinsatz passierte

vorgeworfen. Mord an George Floyd – Das Video, das die USA veränderte. Was genau bei dem tödlichen Polizeieinsatz passierte Die Bundesregierung hat sich in Person von Steffen Seibert erstmals ausführlich zum Tod von George Floyd und den damit in Zusammenhang stehenden Protesten geäußert

hat sich in Person von Steffen Seibert erstmals ausführlich zum Tod von George Floyd und den damit in Zusammenhang stehenden Protesten geäußert Trumps Reaktionen auf die Proteste stoßen auf heftige Kritik. Lesen Sie dazu: USA: Warum Donald Trumps Gewaltpolitik ins Leere läuft

USA: Warum Donald Trumps Gewaltpolitik ins Leere läuft Ex-Vizepräsident und Präsidentschaftskandidat der Demokraten, hat Donald Trump scharf für seinen Umgang mit den Protesten kritisiert: „Donald Trump hat dieses Land in ein Schlachtfeld verwandelt.“

Auch in deutschen Talkshows sind die Proteste in den USA das Thema schlechthin: Lesen Sie hier: „Lanz“: Rassismus in den USA – nur weiße Experten zu Gast

„Lanz“: Rassismus in den USA – nur weiße Experten zu Gast Die Ausgangssperre in New York wurde bis zum Ende der Woche verlängert. Tausende Protestierende missachteten sie und demonstrierten weiter

Nach dem Tod von George Floyd äußern auch Stars ihre Anteilnahme. Unter anderem schalteten sich Dirk Nowitzki und Jay-Z mit emotionalen Worten in die Debatte ein

Das US-Militär hat nach eigenen Angaben rund 1600 Soldaten auf Militärstützpunkte rund um Washington verlegt, um die Sicherheitskräfte in der Hauptstadt angesichts der anhaltenden Proteste bei Bedarf unterstützen zu können

Dienstag, 2. Juni: Trump erwägt Einsatz des US-Militärs

Aufgrund eines ungeklärten Todesfalls in Zusammenhang mit den Demonstrationen gegen Polizeigewalt gegen Schwarze ist der Polizeichef von Louisville Steve Conrad fristlos entlassen worden. In der Nacht von Sonntag auf Montag (Ortszeit) war der afroamerikanische Gastronom David McAtee in Louisville im Bundesstaat Kentucky aufgrund bisher ungeklärter Umstände erschossen worden

fristlos entlassen worden. In der Nacht von Sonntag auf Montag (Ortszeit) war der afroamerikanische Gastronom David McAtee in Louisville im Bundesstaat Kentucky aufgrund bisher ungeklärter Umstände erschossen worden Millionen Menschen sind einem Aufruf der US-Musikindustrie gefolgt und haben unter dem Hashtag „Blackout Tuesday“ Schwarzbilder auf Instagram und anderen sozialen Netzwerken gepostet

In verschiedenen US-Städten knien Beamte nieder, senken ihre Köpfe zum Gebet oder umarmen Menschen, die zu Protesten auf der Straße waren. Unser Kommentator meint: „Die Lehre von Minneapolis: Trump hat weder Herz noch Verstand“

Trump will „alle verfügbaren zivilen und militärischen Kräfte” mobilisieren, um die landesweiten Proteste zu kontrollieren. Militär im Inneren: Auf diesen Paragrafen beruft sich Trump. Ein Schritt, der viele Fragen aufwirft – und für Kritik sorgt. Unruhen in den USA: Trump droht mit Militäreinsatz im Innern

(dpa/afp/sid/fmg/les)