Trump will Antifa zu terroristischer Organisation erklären

Mo, 01.06.2020, 09.43 Uhr

US-Präsident Donald Trump will die linksextreme "Antifa"-Bewegung auf die Liste terroristischer Organisationen setzen lassen. Er hatte die antifaschistische Bewegung und andere "radikale Extremisten" in den vergangenen Tagen dafür verantwortlich gemacht, dass die Demonstrationen gegen den Tod eines Schwarzen durch Polizeigewalt in Krawalle umschlugen.