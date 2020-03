AfD-"Flügel": Jörg Meuthen schlägt Auflösung vor

AfD-“Flügel“ soll sich auflösen: Das schlug Parteichef Jörg Meuthen am Freitag bei der Sitzung des Bundesvorstands vor.

AfD-„Flügel“: Parteichef Meuthen will offenbar Auflösung

Der AfD-Chef Jörg Meuthen hat vorgeschlagen, die vom Verfassungsschutz als rechtsextremistisch eingestufte Parteigruppierung „Der Flügel“ aufzulösen – und das bis zum Monatsende. Das geht aus Angaben von Parteikreisen hervor.

Wie die Deutsche Presse-Agentur erfuhr, stieß die Idee bei vielen Teilnehmenden einer Sitzung des Bundesvorstandes am Freitag in Berlin generell auf Zustimmung. Die Frage, wie und wann dies erfolgen sollte, sei allerdings sehr kontrovers diskutiert worden, hieß es.

AfD-“Flügel“ hat laut Verfassungsschutz „extremistische Bestrebung“

Die beiden wichtigsten Führungspersönlichkeiten des „Flügels“ sind der Thüringer AfD-Chef Björn Höcke und der Brandenburger AfD-Landeschef Andreas Kalbitz. Kalbitz ist auch Mitglied des Bundesvorstandes und nahm am Freitag an der Sitzung teil. Auch wegen der Ausbreitung des Coronavirus ließen sich einige Vorstandsmitglieder per Telefon zuschalten.

Das Bundesamt für Verfassungsschutz hatte in der vergangenen Woche erklärt, der „Flügel“ sei eine „erwiesen extremistische Bestrebung“. Sie richte sich gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung.

Etliche innerparteiliche Kritiker des „Flügels“ befürchten nun, dass die gesamte Partei demnächst vom Verfassungsschutz als Verdachtsfall eingestuft werden könnte. Da der „Flügel“ keine formale Mitgliedschaft kenne, sei die Abgrenzung zur Gesamtpartei schwierig, heißt es.

Der Verfassungsschutz stuft den AfD-“Flügel als rechtsextremistisch ein und will ihn verschärft beobachten. Hier lesen Sie die Gründe dafür. Zuvor wurden Vorwürfe von Alexander Gauland zurückgewiesen – er verteidigte Björn Höcke im ARD-Talk. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder hält die Beobachtung des „Flügels“ allerdings für richtig – und warnt die Union vor jeder Form der Kooperation mit der AfD.

