Ausgangssperre in Deutschland wegen Coronavirus: Söder prescht in Bayern vor

In Deutschland gelten wegen der Coronavirus-Pandemie extreme Einschränkungen im Alltag - von einer Ausgangssperre wie in den Nachbarländern sehen die Behörden bislang aber ab. Im bayerischen Mitterteich ist das Szenario schon Realität - angesichts eines sprunghaften Anstiegs der Infektionen.

Wird die Ausgangssperre Realität in Deutschland?

Bayern hat sich nun dazu entschieden, das öffentliche Leben komplett herunterzufahren und umfassende Ausgangsbeschränkungen erlassen

Auch in Deutschland drohen in der Corona-Krise nun Ausgangssperren – eine Entscheidung soll am Sonntag fallen

Bereits seit Donnerstag dürfen die Menschen im bayerischen Mitterteich bereits nur noch in Ausnahmefällen auf die Straßen, weitere Maßnahmen sind angekündigt

Auf öffentlichen Plätzen in Baden-Württemberg werden wegen des grassierenden Coronavirus Menschenansammlungen verboten

In Deutschland gelten bereits seit dieser Woche massive Einschränkungen des öffentlichen Lebens. Schulen und Kitas sowie auch zahlreiche Geschäfte und Freizeiteinrichtungen sind geschlossen

Diese Frage treibt momentan jeden um: Kommen auch in Deutschland flächendeckende Ausgangssperren? Die Politik hält sich diese Option offen – auch wenn sie sie vermeiden will. Das Verhalten der Bürger an diesem Wochenende wird nach den Worten von Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) maßgeblich darüber entscheiden, ob auch in Deutschland wegen der Corona-Krise Ausgangssperren verhängt werden.

„Wir werden uns das Verhalten der Bevölkerung an diesem Wochenende anschauen“, sagte Braun dem „Spiegel“. „Der Samstag ist ein entscheidender Tag, den haben wir besonders im Blick.“

Braun bezog sich darauf, dass sich in der vergangenen Woche trotz mehrfacher Aufforderungen seitens der Politik, wegen der Ansteckungsgefahr soziale Kontakte möglichst zu vermeiden, zahlreiche Menschen weiterhin in Gruppen getroffen hatten, etwa in öffentlichen Parks.

„Am Samstag verabreden sich die Menschen ja traditionell miteinander, weil sie frei haben“, sagte Braun. „Aber das geht abseits der Kernfamilie derzeit nun einmal leider nicht.“ Das müsse jetzt eingestellt werden. Geschehe das nicht, „kann es passieren, dass auch in den Bundesländern weitergehende Maßnahmen beschlossen werden, obwohl wir das eigentlich vermeiden wollen“.

Shutdown in Bayern

In Bayern will man das Wochenende nicht mehr abwarten. Das Bundesland erlässt im Kampf gegen die Corona-Pandemie „grundlegende Ausgangsbeschränkungen“. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) kündigte am Freitag weitergehende Einschränkungen an, die ab Mitternacht gelten sollen. „Wir fahren das öffentliche Leben nahezu vollständig herunter“, sagte der Regierungschef.

Die Regelungen sollen zunächst für die kommenden zwei Wochen gelten. Entgegen der bisherigen Regelungen sollen in Bayern künftig auch Restaurants und Gaststätten schließen. Auch Friseure und Baumärkte dürfen nicht mehr öffnen. Sport im Freien und Spaziergänge sind zwar erlaubt. Söder mahnte aber, dass dies nur allein oder in der Familie möglich sei. Es dürfe keine Gruppenbildung geben.

Die Polizei werde dies kontrollieren. Wer gegen die Vorgaben verstoße, müsse mit hohen Bußgeldern rechnen.„Wir müssen versuchen, die Welle der sprunghaften Infektionen zu brechen“, begründete Söder die Ausweitung der Einschränkungen. Die Entwicklung dürfe nicht verschleppt werden.

Ausgangssperre in Deutschland kommt am Sonntag?

Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) glaubt, dass zu „noch drastischeren Maßnahmen“ gegriffen werden müsse, sagte Hans am Freitag im ARD-„Morgenmagazin“. Maßnahmen wie eine Ausgangssperre müssen seiner Ansicht nach möglichst bundesweit durchgesetzt werden.„Wir werden alles daran setzen, dass wir deutschlandweit einheitliche Maßnahmen an den Tag legen“, sagte Hans.

Es werde auch zu Einsätzen der Polizei kommen müssen. Mit Blick auf die Nachbarländer sei Deutschland mit seiner föderalen Struktur „nicht gut beraten, jetzt einen Flickenteppich anzustreben“.

Ob Deutschland dem bayerischen Beispiel folgen wird, wird sich erst noch zeigen. Nach Angaben des baden-württembergischen Regierungschefs Winfried Kretschmann (Grüne) werden die Ministerpräsidenten am Sonntag mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) über Ausgangsverbote beraten.

Ausgangssperren - Das ist der aktuelle Stand bei den Ländern

Die Kommune Mitterteich in der Oberpfalz ist die erste in Deutschland, in der wegen der Corona-Krise eine strenge Ausgangssperre verfügt wurde.

in der Oberpfalz ist die erste in Deutschland, in der wegen der Corona-Krise eine strenge Ausgangssperre verfügt wurde. Auf öffentlichen Plätzen in Baden-Württemberg werden wegen des grassierenden Coronavirus Menschenansammlungen verboten. Die Landesregierung bereitet ein Niederlassungsverbot für Gruppen auf öffentlichen Plätzen vor. Bei der betroffenen Gruppengröße handle es sich um eine einstellige Zahl, das Justizministerium müsse das juristisch prüfen. Das diene dazu, die tatsächlichen Sozialkontakte unterhalb einer Ausgangssperre so weit wie möglich und geboten zu verringern, hieß es aus den Kreisen.

werden wegen des grassierenden Coronavirus Menschenansammlungen verboten. Die Landesregierung bereitet ein für Gruppen auf öffentlichen Plätzen vor. Bei der betroffenen Gruppengröße handle es sich um eine einstellige Zahl, das Justizministerium müsse das juristisch prüfen. Das diene dazu, die tatsächlichen Sozialkontakte unterhalb einer Ausgangssperre so weit wie möglich und geboten zu verringern, hieß es aus den Kreisen. Freiburg hat ein sogenanntes Betretungsverbot für öffentliche Orte beschlossen, das aber nur für Gruppen gelten soll. Es tritt an diesem Samstag in Kraft und soll bis zum 3. April gelten. Es handelt sich nicht um eine generelle Ausgangssperre. Wer sich im Freien aufhalten möchte, darf dies weiterhin tun, allerdings nur allein, zu zweit oder mit Menschen, die in seinem Haushalt leben. Man darf zudem weiterhin zur Arbeit oder zum Arzt gehen sowie Lebensmittel einkaufen.

hat ein sogenanntes Betretungsverbot für öffentliche Orte beschlossen, das aber nur für Gruppen gelten soll. Es tritt an diesem Samstag in Kraft und soll bis zum 3. April gelten. Es handelt sich nicht um eine generelle Ausgangssperre. Wer sich im Freien aufhalten möchte, darf dies weiterhin tun, allerdings nur allein, zu zweit oder mit Menschen, die in seinem Haushalt leben. Man darf zudem weiterhin zur Arbeit oder zum Arzt gehen sowie Lebensmittel einkaufen. In Hessen wurde die Obergrenze für Versammlungen auf fünf Personen festgelegt, außerdem schließen Restaurants und Gaststätten.

wurde die Obergrenze für Versammlungen auf fünf Personen festgelegt, außerdem schließen Restaurants und Gaststätten. In Bayern müssen ab Samstag auch Restaurants und Biergärten schließen. Take-away-Angebote sollen demnach aber weiter möglich sein.Auch Friseure und Baumärkte dürfen nicht mehr öffnen. Sport im Freien und Spaziergänge sind erlaubt

Ausgangssperre wegen Coronavirus: Kommunen lehnen ab

Der Städte- und Gemeindebund lehnt eine Ausgangssperre in Deutschland entschieden ab. Die Bürger hielten sich weitgehend an die von Bund, Ländern und Kommunen erlassenen Vorgaben, sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg unserer Redaktion. „Im Vordergrund sollte immer wieder Aufklärung und Belehrung und nicht Zwang stehen, der flächendeckend ohnehin kaum zu kontrollieren ist.“

Eine flächendeckende Ausgangssperre sei einer der gravierendsten Eingriffe in die Freiheitsrechtes jedes Einzelnen und „noch nicht notwendig“. Als mögliche Ausnahme nannte Gerd Landsberg räumlich begrenzte Ausgehverbote für den Fall, dass es „in einzelnen Orten besondere Krisensituationen gibt oder in bestimmten Stadtteilen Teile der Bevölkerung die Regeln nicht beachten“.

Bundesweite Ausgangssperre: Das sagen Politikerinnen und Politiker dazu

Angela Merkel: Sie appellierte in ihrer Fernsehansprache am Mittwoch, das gesellschaftliche Leben komplett herunterzufahren. „Wir werden als Regierung stets neu prüfen, was sich wieder korrigieren lässt, aber auch: was womöglich noch nötig ist.

Sie appellierte in ihrer Fernsehansprache am Mittwoch, das gesellschaftliche Leben komplett herunterzufahren. „Wir werden als Regierung stets neu prüfen, was sich wieder korrigieren lässt, aber auch: was womöglich noch nötig ist. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) sagte am Donnerstag zu flächendeckenden Ausgangsperren erneut: Wenn jeder sich an die Vorgaben halte, „dann haben wir die Chance, das zu vermeiden“.

(CDU) sagte am Donnerstag zu flächendeckenden Ausgangsperren erneut: Wenn jeder sich an die Vorgaben halte, „dann haben wir die Chance, das zu vermeiden“. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat eine Ausgangssperre zur Eindämmung des Coronavirus in der Hauptstadt zurückhaltend bewertet. Er sagte am Freitagmorgen im rbb-Inforadio, er könne nicht versprechen, dass die bisherigen Schritte in der Krise ausreichten. Die Ausgangssperre sei aber auch kein „Allheilmittel“, sie löse nicht jedes Problem. Ausgangssperre in Berlin? Rot-rot-grün mit heftigem Streit.

hat eine Ausgangssperre zur Eindämmung des Coronavirus in der Hauptstadt zurückhaltend bewertet. Er sagte am Freitagmorgen im rbb-Inforadio, er könne nicht versprechen, dass die bisherigen Schritte in der Krise ausreichten. Die Ausgangssperre sei aber auch kein „Allheilmittel“, sie löse nicht jedes Problem. Ausgangssperre in Berlin? Rot-rot-grün mit heftigem Streit. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder hatte am Donnerstag konkret mit einer Ausgangssperre für den ganzen Freistaat gedroht, wenn sich die Menschen in Bayern nicht an bereits geltende Beschränkungen und Auflagen halten. „Ausgangssperren könnte man auf Paragraf 28 im Infektionsschutzgesetz stützen“, sagt der Staatsrechtler Stephan Brixen von der Universität Bayreuth. „Da das Robert Koch-Institut die Gefährdungslage mittlerweile als hoch einschätzt, wäre das begründbar.“

hatte am Donnerstag konkret mit einer Ausgangssperre für den ganzen Freistaat gedroht, wenn sich die Menschen in Bayern nicht an bereits geltende Beschränkungen und Auflagen halten. „Ausgangssperren könnte man auf Paragraf 28 im Infektionsschutzgesetz stützen“, sagt der Staatsrechtler Stephan Brixen von der Universität Bayreuth. „Da das Robert Koch-Institut die Gefährdungslage mittlerweile als hoch einschätzt, wäre das begründbar.“ Auch der Ministerpräsident von Baden-Württemberg , Winfried Kretschmann (Grüne) warte: „Wenn nicht alle ihr Verhalten grundlegend umstellen, dann kommen wir um härtere Maßnahmen und Sanktionen nicht herum.“. Er lasse Voraussetzungen und Regelungen einer Ausgangssperre schon vorgreifend prüfen, damit diese schnellstmöglich umgesetzt werden könnte – sollten die Ministerpräsidenten und die Bundeskanzlerin am Sonntag zum Schluss kommen, dass eine solche unabwendbar ist.

, Winfried Kretschmann (Grüne) warte: „Wenn nicht alle ihr Verhalten grundlegend umstellen, dann kommen wir um härtere Maßnahmen und Sanktionen nicht herum.“. Er lasse Voraussetzungen und Regelungen einer Ausgangssperre schon vorgreifend prüfen, damit diese schnellstmöglich umgesetzt werden könnte – sollten die Ministerpräsidenten und die Bundeskanzlerin am Sonntag zum Schluss kommen, dass eine solche unabwendbar ist. Auch der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) hält eine „schnelle und harte Ausgangssperre“ sogar in ganz Deutschland für möglicherweise unvermeidlich. „Wir müssen Strenge zeigen zum Schutz der gesamten Bevölkerung, insbesondere zum Schutz unserer Alten und Kranken“, sagte er unserer Redaktion.

Was ist bei einer Ausgangssperre erlaubt?

Offen ist aber, wie eine landesweite Ausgangssperre aussehen könnte – in Österreich etwa sind dennoch Spaziergänge oder eine Jogging-Runde möglich. In Spanien und Italien ist auch das mittlerweile verboten.

Das ist jetzt in Deutschland verboten

Wegen des sprunghaften Anstiegs der Coronavirus-Infektionen in Deutschland hatten sich Bundesregierung und Regierungschefs der Länder am Montag auf weitreichende Maßnahmen geeinigt, die das öffentliche Leben stark einschränken werden.

Wir dokumentieren, welche Geschäfte und Einrichtungen laut der Vereinbarung von Bundesregierung und Regierungschefs der Länder schließen müssen – und welche nicht:

1. Geschäfte und Läden

Ausdrücklich NICHT geschlossen wird der Einzelhandel für Lebensmittel, Wochenmärkte, Abhol- und Lieferdienste, Getränkemärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Tankstellen, Banken und Sparkassen, Poststellen, Frisöre, Reinigungen, Waschsalons, der Zeitungsverkauf, Bau-, Gartenbau- und Tierbedarfsmärkte und der Großhandel.

Vielmehr sollten für diese Bereiche die Sonntagsverkaufsverbote bis auf Weiteres grundsätzlich ausgesetzt werden. Eine Öffnung dieser genannten Einrichtungen erfolgt unter Auflagen zur Hygiene , zur Steuerung des Zutritts und zur Vermeidung von Warteschlangen. Dienstleister und Handwerker können ihrer Tätigkeit weiterhin nachgehen. Alle Einrichtungen des Gesundheitswesen bleiben unter Beachtung der gestiegenen hygienischen Anforderungen geöffnet.

2. Kultur, Sport und Freizeit

Für den Publikumsverkehr zu schließen sind nach der Vereinbarung

Bars, Clubs, Diskotheken, Kneipen und ähnliche Einrichtungen

Theater, Opern- und Konzerthäuser, Museen und ähnliche Einrichtungen

Messen, Ausstellungen, Kinos, Freizeit- und Tierparks und Anbieter von Freizeitaktivitäten (drinnen und draußen), Spezialmärkte, Spielhallen, Spielbanken, Wettannahmestellen und ähnliche Einrichtungen

Prostitutionsstätten, Bordelle und ähnliche Einrichtungen

der Sportbetrieb auf und in allen öffentlichen und privaten Sportanlagen, Schwimm- und Spaßbädern, Fitnessstudios und ähnliche Einrichtungen

alle weiteren, nicht an anderer Stelle genannte Verkaufsstellen des Einzelhandels, insbesondere Outlet-Center

Spielplätze

3. Versammlungen und Veranstaltungen

Verboten werden sollen von Bund und Ländern

Zusammenkünfte in Vereinen und sonstigen Sport- und Freizeiteinrichtungen sowie die Wahrnehmung von Angeboten in Volkshochschulen, Musikschulen und sonstigen öffentlichen und privaten Bildungseinrichtungen im außerschulischen Bereich sowie Reisebusreisen

und sonstigen Sport- und Freizeiteinrichtungen sowie die Wahrnehmung von Angeboten in Volkshochschulen, Musikschulen und sonstigen öffentlichen und privaten Bildungseinrichtungen im außerschulischen Bereich sowie Reisebusreisen Zusammenkünfte in Kirchen, Moscheen, Synagogen und die Zusammenkünfte anderer Glaubensgemeinschaften.

4. Einrichtungen wie Krankenhäuser, Pflegeheime und Universitäten

Erlassen werden laut der Vereinbarung folgende Regeln:

Besuchsregelungen für Krankenhäuser , Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, Pflegeheime und besondere Wohnformen im Sinne des SGB IX sowie ähnliche Einrichtungen, um den Besuch zu beschränken (zum Beispiel Besuch einmal am Tag, für eine Stunde, allerdings nicht von Kinder unter 16 Jahren, nicht von Besuchern mit Atemwegsinfektionen, etc.)

, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, und besondere Wohnformen im Sinne des SGB IX sowie ähnliche Einrichtungen, um den Besuch zu beschränken (zum Beispiel Besuch einmal am Tag, für eine Stunde, allerdings nicht von Kinder unter 16 Jahren, nicht von Besuchern mit Atemwegsinfektionen, etc.) in den vorgenannten Einrichtungen sowie in Universitäten, Schulen und Kindergärten, soweit deren Betrieb nicht gänzlich eingestellt wird, ein generelles Betretungsverbot für Personen, die sich in den letzten 14 Tagen in Risikogebieten im Ausland oder besonders betroffenen Regionen im Inland nach RKI-Klassifizierung aufgehalten haben

Auflagen für Mensen, Restaurants, Speisegaststätten und Hotels, das Risiko einer Verbreitung des Corona-Virus zu minimieren, etwa durch Abstandsregelung für die Tische, Reglementierung der Besucherzahl, Hygienemaßnahmen und –hinweise

Regelungen, dass Übernachtungsangebote im Inland nur zu notwendigen und ausdrücklich nicht zu touristischen Zwecken genutzt werden können

Regelungen, dass Restaurants und Speisegaststätten generell frühestens ab 6 Uhr zu öffnen und spätestens ab 18 Uhr zu schließen sind.

(bekö/lah/dpa/AFP)