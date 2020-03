Coronavirus in der Bundeswehr: Viele Verdachtsfälle und neun Infizierte

Auch in Deutschland breitet sich das Coronavirus immer mehr aus

Im Fokus sind vor allem Bereiche, in den viele Menschen zusammen kommen

Auch bei der Bundeswehr gibt es inzwischen Fälle von häuslicher Quarantäne, für die betroffenen Soldaten heißt das Homeoffice

Für Alfons Mais gilt jetzt: Homeoffice. Der Heeresinspekteur der Bundeswehr ist in häuslicher Quarantäne. Am 6. März war er in Wiesbaden bei einer Konferenz der Nato-Landstreitkräfte, 24 hochrangige Militärs aus 18 Staaten, auch aus Italien – ein folgenreiches Treffen.

Zwei Tage später meldete der italienische Heeres-Stabschef Salvatore Farina, dass ein Test auf Covid-19 bei ihm positiv gewesen sei. Zwei weitere Tage später twitterte der Chef des polnischen Streitkräftekommandos, General Jaroslaw Mika, dass er sich in Wiesbaden mit Corona angesteckt habe. Daraufhin begaben sich der Kommandeur der U.S. Army Europe, Generalleutnant Christopher Cavoli, und Teile seines Stabs vorsorglich in Isolation.

Coronavirus in der Bundeswehr: Neun Infizierte, 45 Verdachtsfälle

Die Episode zeigt, wie der Virus allmählich auch zu Ausfällen in den Reihen der Militärs führt. In der Bundeswehr gibt es nach Angaben eines Sprechers neun Infizierte und 45 Verdachtsfälle. Nach einem ersten Infizierten – inzwischen sind es drei – stellte die Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg ihren Lehrbetrieb bis zum 20. März ein und sagte alle Veranstaltungen bis Ende April ab.

Bisher galt die Bundeswehr – über 260.000 Soldaten und Zivilbeschäftigte – als „strukturell eher weniger gefährdet als andere Teile der Gesellschaft“, wie der Wehrbeauftragte Hans-Peter Bartels (SPD) erklärt hatte. Zum einen hat sie ein gut organisiertes Meldewesen, zum andere einen „höchst kompetenten“ Sanitätsdienst. Aber klar, „im Kampfraum eines Schützenpanzers sitzt man eng beieinander“. Der GAU: ein Verdachtsfall im U-Boot.