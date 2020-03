Coronavirus: Ausgangssperre in Spanien - was das für Urlauber bedeutet

Madrid. Das neuartige Coronavirus hat in Spanien 288 Menschen getötet. Nun hat die Regierung in Madrid tiefgreifende Konsequenzen gezogen.

Coronavirus-Shutdown in Spanien – ein Land in Quarantäne

Wegen des Coronavirus ist ein Spanien am Sonntagmorgen eine Ausgangssperre in Kraft getreten

Das Ausgehverbot gilt für die 47 Millionen Bewohner genauso wie für ausländische Urlauber

Die Menschen dürfen ihre Wohnungen nur noch für Arztbesuche, zum Einkaufen und zum Arbeiten verlassen; Touristen dürfen aber die Rückreise noch antreten

In ganz Spanien liegt die Zahl der Infizierten am Samstag bei insgesamt mehr als 7700. Es gab außerdem bereits 288 Todesfälle

Als Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez am Samstagabend in einer TV-Ansprache die Einzelheiten des Notstandsdekrets mitteilt, hält die Nation den Atem an: „Die Maßnahmen sind drastisch“, leitet Sánchez seine Ankündigung ein. Sogar noch drastischer als in Italien.

Nur noch aus zwingend notwendigen Gründen dürfen die Bürger in der Corona-Krise auf die Straße. Dazu gehören: der Kauf von Lebensmitteln im Supermarkt oder von Medikamenten in der Apotheke. Auch der Weg zur Arbeitsstätte, zum Arzt oder Friseur ist erlaubt. Ebenso der Besuch von hilfsbedürftigen Personen wie etwa ältere oder kranke Menschen. Diese Restriktionen gelten auch für im Land befindliche ausländische Urlauber, sie dürfen aber zu ihrem Hauptwohnsitz zurückkehren.

Coronavirus in Spanien: Fast 8000 Infizierte und mehr als 280 Tote

Zudem kündigt Sánchez an, dass alle Restaurants, Bars, Freizeitanlagen und Sehenswürdigkeiten geschlossen werden. Umzüge, wie etwa die berühmten Osterprozessionen, sind verboten. Die Einzelhandelsgeschäfte müssen schließen. Nur Lebensmittelläden, Bäckereien und andere wichtige Dienstleister dürfen öffnen. Hotels können ebenfalls aufbleiben – wenigstens solange noch Gäste da sind.

Vorausgegangen war eine alarmierende Zunahme der Corona-Fälle in Spanien. Am Sonntagnachmittag wurden 7750 Infizierte und 288 Tote gemeldet. Nach Italien ist Spanien damit das europäische Land mit der höchsten Fallzahl. Die meisten Betroffenen gibt es in der Hauptstadt Madrid, auf Mallorca wurden derweil bisher nur 50 Fälle registriert. Bei vielen Erkrankungen in Spanien wurde eine Verbindung nach Italien festgestellt.

Hinzu kommt eine sehr hohe Dunkelziffer, da mehrere spanische Regionen wie etwa Madrid inzwischen nur noch jene schweren Fälle zählen, die ins Krankenhaus eingeliefert werden. Wer nur leichte Covid-19-Symptome hat, was für etwa 70-80 Prozent der Patienten zutrifft, muss diese zu Hause auskurieren. Spaniens Notstand spiegelt sich derzeit darin, dass es weder genug Krankenhausbetten noch ausreichende Tests für alle potenziellen Corona-Kranken gibt.

Sánchez sieht müde und blass aus, als er sich an die Bürger wendet. Seine Frau, María Begoña Gómez, ist am Virus erkrankt. Zwei seiner Ministerinnen ebenfalls. Ein erster Test bei Sánchez, so die offizielle Mitteilung, verlief aber negativ.

Minuten nachdem Sánchez seine Notstandsrede beendet hatte, brandet in ganz Spanien Beifall auf. Dieser Applaus galt nicht dem Premier, dessen Kabinett in siebenstündiger Sitzung den härtesten Einschnitt in die Bürgerrechte in der Demokratiegeschichte beschloss. Sondern den vielen Ärzten und Krankenpflegern, die in vorderster Front gegen die Corona-Epidemie kämpfen. Und die versuchen, die überfüllten Notaufnahmen der Krankenhäuser vor dem Kollaps zu bewahren.

„Bravo, bravo“, schallt es durch die Straßen in allen Städten. „Ihr seid unsere Helden!“ Millionen von Menschen stehen um 22 Uhr an geöffneten Fenstern und auf Balkonen. Klatschen minutenlang in die Hände. Eine Kampagne, die per Internet organisiert wurde. Und die mit dem Slogan „Ich bleibe zu Hause“ gegen die Ausbreitung der Epidemie kämpft.

Derweil wünschen sich viele Menschen in Spanien, einen Hund zu haben. Denn das Gassi gehen ist trotz Ausgangssperre erlaubt. Die hygienischen Bedürfnisse der Vierbeiner gehören laut Notstandsdekret zu jenen „zwingenden Gründen“, mit denen man noch die eigenen vier Wände verlassen darf.

Der Alarmzustand gilt zunächst für die längstmögliche Dauer von 15 Tagen. Eine Verlängerung müsste vom Parlament in Madrid genehmigt werden, gilt aber als wahrscheinlich.

Lange Schlangen und Streit in den Supermärkten

Vor den Supermärkten in der Hauptstadt Madrid bildeten sich am Samstag lange Schlangen, weil die Bürger Versorgungsengpässe befürchteten. Am Nachmittag waren viele Regale mit Grundnahrungsmitteln leergekauft. In einigen Fällen musste die Polizei anrücken, weil sich die Menschen im Laden um die letzten verfügbaren Produkte stritten.

Tausende Touristen, die sich derzeit noch in Spanien befinden, packen nun ihre Koffer. Die Flughäfen und Grenzen bleiben vorerst geöffnet. Die Lufthansa plant Sonderflüge zurück nach Deutschland für Urlauber auf den Kanaren. In Spanien einreisen kann man jedoch nur noch, wenn dies als „unvermeidlich“ begründet wird. Coronavirus und Urlaub - Wo Deutsche nicht mehr hinreisen dürfen.

Mallorca hatte bereits alle Hotel-Eröffnungen wegen des Coronavirus auf den Sommer verlegt. Denn an sorgenfreie Erholung und Entspannung ist derzeit auch in den spanischen Ferienhochburgen nicht zu denken.

Die Virusangst erfasste auch das Königshaus: Königin Letizia befindet sich in Quarantäne. Die 47-jährige Ehefrau von König Felipe war dieser Tage mit Spaniens Frauenministerin Irene Montero unterwegs. Wenig später war bei Ministerin Montero die Viruserkrankung festgestellt worden. Ein erster Test bei Letizia und bei Felipe verlief negativ. „Königin Letizia hat alle Verpflichtungen abgesagt und wird regelmäßige Fiebermessungen vornehmen“, hieß es dazu aus dem Königshaus.

Selfie mit Mundschutz vor der Sagrada Familia in Barcelona. Foto: LLUIS GENE / AFP

Coronavirus zwingt Spaniens Parlament in die Zwangspause

Wegen der Viruserkrankung von Ministerin Montero befindet sich zudem Spaniens gesamte Regierung in Selbstisolierung. Kabinettssitzungen finden nur noch per Videoschaltung statt. Inzwischen wurde ein weiteres Kabinettsmitglied positiv getestet. Dabei handelt es sich um die Ministerin für Öffentliche Verwaltung, Carolina Darias. Bei Premier Sánchez und den übrigen 20 Ministerinnen und Ministern verlief ein erster Test bisher negativ – auch bei Vizeregierungschef Pablo Iglesias, dem Lebensgefährten von Frauenministerin Montero.

Derweil wurde die Erkrankung weiterer prominenter Politiker gemeldet: So ist zum Beispiel das Führungsduo der rechtspopulistischen Partei Vox, drittstärkste Kraft im Parlament, vom Virus betroffen. Dabei handelt es sich um Parteichef Santiago Abascal und Generalsekretär Javier Ortega Smith. Auch die frühere Parlamentspräsidentin und konservative Spitzenpolitikerin Ana Pastor infizierte sich.

Schulen wurden geschlossen. Foto: Alvaro Barrientos / dpa

Coronavirus: Spaniens Fußball wird ausgesetzt

Auch der Profisport bekommt die Auswirkungen des Virus zu spüren. Real Madrid, der berühmteste Fußballklub der Nation, steht unter Quarantäne, nachdem ein Profispieler der Basketballabteilung positiv getestet worden war. Alle aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog. Betroffen davon ist auch der Nationalspieler Toni Kroos. Spaniens Fußball-Liga sagte derweil für zwei Wochen alle Spiele ab.