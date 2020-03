Steine, Tränengas und Wasserwerfer: Lage an griechisch-türkischen Grenze spitzt sich zu

Sa, 07.03.2020, 16.52 Uhr

Während sich die Krise an der griechisch-türkischen Landgrenze weiter zuspitzt, wird der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan am Montag in Brüssel erwartet.