EU plant Plastiksteuer – Werden Wasser, Cola und Bier bald teurer?

Viele Plastikprodukte dürften in Europa bald teurer werden: In der EU wird sehr wahrscheinlich eine neue Plastiksteuer eingeführt, die auf alle nicht wiederverwerteten Kunststoffe fällig wird. Im Gespräch ist, die Steuer direkt bei den Plastikherstellern einzusammeln, die die höheren Kosten an die...