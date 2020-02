Norbert Röttgen kandidiert für CDU-Vorsitz

Diese Personalie bringt Abwechslung in das Kandidaten-Karussell: Norbert Röttgen (54) hat am Dienstag überraschend seine Kandidatur für den CDU-Vorsitz angemeldet. Das meldete die „Rheinische Post“ unter Berufung auf ein Schreiben Röttgens an Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer.

Röttgen erklärt darin, er sei der festen Überzeugung, dass es um weit mehr gehe als den Parteivorsitz und schon gar nicht um die Interessen Einzelner. „Die Lage ist so ernst, dass es um die Zukunft der CDU geht und darum, was sie für die Stabilität Deutschlands bedeutet“, so der 54-Jährige. Dies wolle er in einem offenen Prozess in die CDU einbringen.

Diese Politiker wollen für den CDU-Vorsitz kandidieren:

Friedrich Merz

Armin Laschet

Jens Spahn

Norbert Röttgen

Norbert Röttgen war von 2009 bis 2012 in der Regierung Angela Merkels Umweltminister. 2010 setzte er sich gegen Armin Laschet um den NRW-Landesvorsitz durch. Die NRW-Wahlen 2012 verlor er allerdings, woraufhin die Bundeskanzlerin ihn aus dem Kabinett entließ. Seit 2014 ist Röttgen Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses.

CDU-Vorsitz – mehr zum Thema :

Am 10. Februar hatte die bisherige CDU-Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer ihren Rücktritt angekündigt. Seitdem bringen sich mögliche Nachfolger in Stellung. Spahn, Laschet oder am Ende doch Merz? Wie Generalsekretär Paul Ziemiak unserer Redaktion sagte, seien in der Parteizentrale bisher zwei offizielle Bewerbungen eingegangen.

Favoriten im Rennen um die Nachfolge sind neben Friedrich Merz , auch der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet , und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Wie es jetzt weitergeht, lesen Sie hier.

(jha)