Hannover. Für den Klimaschutz will die SPD einen dreistelligen Millionenbetrag in die Hand nehmen. Beispiel: Die Förderung des öffentliche Nahverkehrs.

Niedersächsische SPD will Millionen Euro in Klimaschutz stecken

Die SPD-Fraktion im niedersächsischen Landtag hat angekündigt, für die Umsetzung des Klimaschutzes viel Geld in die Hand zu nehmen. Fraktionschefin Johanne Modder sprach am Donnerstag in Hannover von einem „hohen dreistelligen Millionenbetrag“ - dafür solle ein „erheblicher Teil“ des Jahresüberschusses 2019 verwendet werden.

Als Beispiel nannte sie die Förderung des öffentlichen Nahverkehrs. „Ansonsten haben wir eine Frage der Glaubwürdigkeit, wie ernst wir es mit dem Klimaschutz meinen“, sagte Modder.

Finanzministerium rechnet mit Milliarden Überschuss

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hatte kürzlich nach einer Regierungsklausur in Wilhelmshaven einen Maßnahmenkatalog zum Klimaschutz für April in Aussicht gestellt. Das Finanzministerium rechnet vorläufigen Schätzungen zufolge mit einem Überschuss von mehr als einer Milliarde Euro aus dem vergangenen Jahr.

Klimaschutz als Staatsziel in Landesverfassung

Mit Blick auf eine Aufnahme des Klimaschutzes als Staatsziel in die Landesverfassung gab sich der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD, Wiard Siebels, trotz Bedenken von Rechtsexperten optimistisch. „Ich bin ziemlich sicher, dass (...) wir auch eine juristische Formulierung finden, die am Ende wasserdicht ist.“ Niedersachsen würde damit bundesweit eine Vorreiterrolle einnehmen.

Verfassungsexperten hatten im Landtag darauf hingewiesen, dass die Betonung des Klimaschutzes in einem eigenen Artikel so ausgelegt werden könnte, dass dieses Staatsziel Vorrang gegenüber den anderen habe. Das sei nicht die Absicht des Antrags, betonte Siebels. dpa