Neubauer und Umweltverbände wollen Bundesregierung verklagen

Erst der Siemens-Chef, jetzt die Bundesregierung: Luisa Neubauer bietet in diesen Tagen den Mächtigen die Stirn. Fünf Tage nach ihrem Streitgespräch mit dem Siemens-Vorstandsvorsitzenden Joe Kaeser kündigte die Mitbegründerin und Sprecherin des deutschen „Fridays For Future“-Ablegers am Mittwoch in Berlin zusammen mit Umweltverbänden und weiteren Aktivisten an, die Bundesregierung für ihr verklagen zu wollen.

„Die Klage ist ein logischer Zusatz zu dem, was im letzten Jahr auf den Straßen passiert ist“, sagte die 23-Jährige und wurde drastisch: „Es geht nicht mehr nur um zukünftige Generationen. Es geht um unsere Generation. Das Nicht-Handeln der Regierung terrorisiert unseren Freiheitsraum.“

Klimaklage: Drei Klagen gegen die Bundesregierung

Die Kläger wollen erreichen, dass das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe klärt, ob der Klimaschutz ein Grundrecht ist. Sie sehen die Bundesregierung in der Pflicht, den Klimawandel aufzuhalten, da ansonsten das Recht auf körperliche Unversehrtheit (Art. 2 GG), das Recht zur freien Berufswahl (Art. 12 GG) und das Eigentumsrecht (Art. 14 GG) beschnitten werden würde.

Insgesamt werden drei verfassungsrechtliche Klagen gegen die Bundesregierung eingereicht. Zum einen haben sich 15 vom Klimawandel betroffene Einwohner aus Bangladesch und Nepal zusammengeschlossen, um die Bundesregierung zu mehr Klimaschutz zu verpflichten.

Als zweites klagen zehn Jugendliche im Alter zwischen elf und 22 Jahren aus Deutschland. Eine der Beschwerdeführerinnen ist die Stuttgarterin Miriam Siebeck. „Noch haben wir das Steuer in das Hand. Der Einfluss, den ich durch mein eigenes Handeln nehmen kann, reicht aber nicht aus“, sagte die 15-Jährige.

Die dritte Verfassungsbeschwerde wird von neun Jugendlichen und jungen Erwachsenen geführt, darunter Luisa Neubauer, die Anfang der Woche einen von Siemens angebotenen Aufsichtsratsposten ablehnte.

In den Niederlanden hatten Aktivisten in einem ähnlichen Fall Erfolg

Unterstützt werden die Klagen von der Deutschen Umwelthilfe, Germanwatch und Greenpeace. „Klimaschutz ist keine politische Opportunität, er ist ist Grundrechtsschutz“, sagte Rechtsanwalt Remo Klinger, der die Beschwerdeführer juristisch vertritt.

Ziel der Klage ist es, dass das im Pariser Klimaabkommen vereinbarte Ziel, den menschengemachten Klimawandel auf unter 1,5 Grad Celsius zu begrenzen, noch erreicht wird. Dieses Ziel sei rechtsbindend, das von der Bundesregierung verabschiedete Klimapaket reiche dagegen nicht aus, um das vereinbarte Ziel zu erreichen, kritisierte Klinger.

In einem ähnlich gelagerten Fall in den Niederlanden waren Aktivisten bereits erfolgreich. Im Dezember wurde in höchster Instanz den Klägern Recht gegeben und die niederländische Regierung zum Klimaschutz verpflichtet.

Im September des vergangenen Jahres hatte die Bundesregierung das Klimapaket beschlossen. Anschließend gab es viel Kritik, auch weil ein Klimareport des Weltklimarats IPCC schlechte Nachrichten für Deutschland bereit hielt. Der Bundesrat stoppte schließlich das vom Bundestag schon beschlossene Paket, ehe Mitte Dezember doch noch eine Einigung erzielt werden konnte.

