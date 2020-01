Deutschland: Verhandlungen über Eröffnung türkischer Schulen

Berlin. Die Türkei will in Deutschland drei Schulen gründen und verhandelt darüber aktuell mit der Bundesregierung. Ein geplantes Abkommen soll den rechtlichen Rahmen für die Einrichtung der Schulen regeln - analog zu den drei deutschen Auslandsschulen in Ankara, Istanbul und Izmir. Als Standorte für die türkischen Schulen seien Berlin, Köln und Frankfurt am Main im Gespräch, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes in Berlin. Die Bundesregierung will die Schulen nur ermöglichen, wenn sie deutschem Recht unterliegen.

