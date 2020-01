Vorbereitung auf 2021: So wollen die Grünen im Bund regieren

Man weiß nicht, ob die Spitzen-Grünen bei ihrer Klausur in einem Hotel nahe der Reeperbahn auf St. Pauli die Livestreams beobachten, um den historischen Moment in Wien hautnah zu verfolgen. Am Dienstagvormittag ernannte Österreichs grüner Bundespräsident Alexander Van der Bellen in der Hofburg die...