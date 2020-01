Iran-Eskalation: Europas Stunde der Last-Minute-Diplomatie

Schlag – Gegenschlag – und jetzt? Erst die gezielte Tötung des iranischen Top-Generals Ghassem Soleimani durch die Amerikaner. Dann die iranische Bombardierung von zwei Militärstützpunkten im Irak, die auch von US-Kräften benutzt werden.

Die ganze Welt schaut nun auf die Reaktion von US-Präsident Donald Trump. Davon hängt jetzt alles Weitere ab. Es gibt ein optimistisches und ein pessimistisches Szenario.

Im optimistischen Szenario sagen beide Konfliktparteien: Es reicht. Gegenüber der eigenen Klientel könnten die Staatschefs ihre Gesichtswahrung reklamieren.

Krieg wäre Gift für Donald Trumps „Keep-America-Great“-Kampagne

US-Präsident Donald Trump hätte die Chance zu sagen: Der oberste Unruhestifter iranischer Kräfte in Nahost, Soleimani, ist ausgeschaltet.

Es wäre ein Weckruf Richtung Teheran, die schiitischen Milizen im Irak und in Syrien mehr zu kontrollieren. In den letzten Monaten hatten sie zahlreiche Raketenangriffe auf Militärbasen gestartet, an denen auch US-Kräfte stationiert waren.

Zehn Monate vor der amerikanischen Präsidentschaftswahl will Trump keinen großen Krieg mit dem Iran. Getötete US-Soldaten wären Gift für seine „Keep-America-Great“-Kampagne. Ihm geht es vor allem um die Demonstration von Stärke.

Irans oberster Führer, Ajatollah Ali Chamenei, könnte gegenüber der eigenen Bevölkerung geltend machen: Nach der Tötung Soleimanis hat Teheran „schwere Vergeltung“ an den Amerikanern geübt. Die frühzeitige Warnung der USA vor der Bombardierung der zwei irakischen Militärbasen zeigt, dass die Iraner die Aktion kühl vorbereitet haben. Von US-Todesopfern war nichts bekannt.

Russland und China stehen im UN-Sicherheitsrat an Seite Irans

Im pessimistischen Szenario dreht sich die Eskalationsspirale immer weiter. Die Schläge werden größer, die Gegenschläge auch. Stützpunkte in der Region wären besonders gefährdet, aber auch Israel, das in der iranischen Propaganda neben den USA als „der große Satan“ gilt.

Die Situation wäre nicht mehr kontrollierbar. Gut möglich, dass die Ebene der militärischen Konfrontation mit einem schmutzigen Krieg angereichert wird. Darunter fielen Terroranschläge auf Botschaften weltweit, aber auch Attacken auf Tourismus-Ziele.

Wie weit sich dieses große Konflikt-Szenario weiten kann, ist derzeit unabsehbar. Es kann sich im allerschlimmsten Fall bis zu einem globalen Konflikt hochschaukeln. Kürzlich kam es im Golf von Oman erstmals zu einem gemeinsamen Militärmanöver zwischen Russland, China und dem Iran. Moskau und Peking standen im UN-Sicherheitsrat bislang immer an der Seite des Irans.

An Ausweitung des Konflikts würden alle Parteien verlieren

An einer Ausweitung des amerikanisch-iranischen Konflikts kann niemand Interesse haben. Alle Parteien würden dabei verlieren. Die Welt würde zu einem Höllenbrand. Wann, wenn nicht jetzt, schlägt die Stunde der Diplomatie? Iran und USA: Wie es weiter gehen könnte – die wichtigsten Antworten.

Warme Worte, eindringliche Appelle, die große Arie des „Hätte, Könnte, Sollte“ reichen nicht mehr. Warum reisen die Staats- und Regierungschefs aus Deutschland, Frankreich und Großbritannien samt ihrer Außenminister nicht in einer diplomatischen Last-Minute-Mission erst nach Teheran und dann nach Washington?

Die Auseinandersetzung muss sich weg von Waffen und hin zu einem politischen Prozess bewegen. Vor allem müssen die Iraner dazu gebracht werden, nicht aus dem Atomabkommen auszusteigen. Dazu brauchen sie auch Anreize – so funktioniert Politik. Sollten die Mullahs ihr Heil in der Atombombe als Lebensversicherung suchen – Modell Kim Jong-un in Nordkorea – wäre ein großer Knall unausweichlich.

