Danke, #Umweltsau! Endlich streiten wir Generationen

Ich bin ein Boomer. Ich könnte theoretisch bald eine Oma sein. Los Leute, lasst es raus: Diese Generation, die unsere überbevölkerte Gesellschaft prägt, ist doch schuld am drohenden Weltuntergang durch den Klimawandel. An diesem ganzen Elend in den vollen Städten. Wenn wir nicht so verdammt viele...