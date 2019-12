Antisemitismus-Beauftragter will das Strafrecht verschärfen

In diesem Jahr gab es eine Reihe antisemitischer Übergriffe auf offener Straße. Sogar einen Anschlag auf die Jüdische Gemeinde in Halle. Felix Klein, der Antisemitismusbeauftragte des Bundes, zieht in unserem Interview eine besorgniserregende Bilanz und warnt vor einer Verrohung der Gesellschaft,...