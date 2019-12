Twitter-Panne: Verkehrsministerium greift bei Foto daneben

Fehler passieren jedem, doch nicht alle fallen gleich stark auf. Arbeitet man allerdings für das Bundesverkehrsministerium und betreut dort den Twitter-Account, kann man davon ausgehen, dass sich ein Fauxpas nicht so leicht unter den Teppich kehren lässt. Im Gegenteil. Der politische Gegner wird sich genüsslich darauf stürzen.

So geschehen jetzt bei einem Tweet, mit dem das Ministerium eigentlich nur seine Einstellung zum vom Bundestag abgelehnten Tempolimit auf deutschen Autobahnen unterstreichen wollte. Der Verkehr in Deutschland solle bestmöglich fließen, heißt es dort. Ärgerlich nur, dass man zur Bebilderung gar keine deutsche Autobahn wählte.

Verkehrsministerium erntet Spott wegen falschem Foto

Wie ein aufmerksamer Nutzer direkt anmerkte, zeige das Foto die Ausfahrt Thalwil am Zürichsee in der Schweiz. Dort gilt landesweit Tempo 120 auf Autobahnen – also sogar 10 km/h weniger, als das Bundesverkehrsministerium ablehnt.

"Der Bundestag hat ein #Tempolimit mit 498:126 Stimmen abgelehnt. Der Verkehr in 🇩🇪 soll bestmöglich fließen - nachts bei freier Fahrt und zu Stoßzeiten, z.B. an #Weihnachten. Daher wollen wir den Verkehr intelligent, digital & flexibel steuern - ohne Verbote." BM @AndiScheuer pic.twitter.com/Te0tDQ70ZA — BMVI (@BMVI) December 25, 2019

Der Spott ließ nicht lange auf sich warten. „Wie lautet die Maßeinheit für den Abstand von einem Fettnäpfchen zum nächsten? Richtig … ein BMVI“, twitterte etwa ein Nutzer. Ein anderer frohlockte: „Sie wollten also damit ausdrücken: ‘Wir wünschten, der Verkehr würde in Deutschland so gut fließen wie in der Schweiz, wo es ein Tempolimit gibt.’ Nice!“

Grünen-Politiker lässt sich Gelegenheit nicht entgehen

Auch Grünen-Fraktionsvize Oliver Krischer nahm die Gelegenheit gerne wahr und fragte sich, ob Verkehrsminister Andreas Scheuer und Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner ein gestörtes Verhältnis zu ihrem Heimatland hätten. Auch Klöckner hatte bei einem Foto schon mal danebengegriffen – und einen amerikanischen Helmspecht in den deutschen Wald verfrachtet.

Haben @AndiScheuer @JuliaKloeckner @cducsubt ein gestörtes Verhältnis zu ihrem Heimatland? Sie posten als Sinnbild für



❌ den deutschen #Wald einen amerikanischen Helmspecht,



❌ flüssigen Verkehr eine Schweizer Autobahn - mit #Tempolimit - um in #Deutschland dagegen zu wettern pic.twitter.com/liqqU9rS6F — Oliver Krischer (@Oliver_Krischer) December 26, 2019

Beim Verkehrsministerium nahm man den Fehler betont gelassen und gab dem Hinweisgeber Recht. „Dass wir den Namen der Ausfahrt nicht beachtet haben, war ein Versehen. Frohe Weihnachten dir“, twitterte das Social-Media-Team.

