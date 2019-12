Brexit zum 31. Januar: Britisches Parlament stimmt für Johnsons Deal

Doch harter Brexit? Johnson will Frist für Übergangsphase

London. Jetzt kommt der Brexit wirklich – zum 31. Januar: Das britische Parlament stimmte am Freitag für Johnsons Abkommen zum EU-Austritt.

Einem Brexit zum 31. Januar steht nichts mehr im Weg: Das britische Parlament in London hat am Freitag für das Brexit-Abkommen von Premierminister Boris Johnson gestimmt. Der Entwurf für das entsprechende Ratifizierungsgesetz wurde mit großer Mehrheit in zweiter Lesung angenommen.

Zu Beginn der Beratungen im Unterhaus hat Premierminister Boris Johnson für einen schnellen Brexit nach seinem Kurs geworben. Johnson rief die Parlamentarier, die bei der Neuwahl am 12. Dezember gewählt worden waren, dazu auf, den „toten Punkt“ beim EU-Austritt zu überwinden. Die Konservativen hatten eine absolute Mehrheit errungen. Nun könne ein neues Kapitel in der Geschichte Großbritanniens geschrieben werden, sagte der Premier.

Zur Abstimmung über das Abkommen hatte Johnson das entsprechende Ratifizierungsgesetz eingebracht. Eine Verlängerung der bis Ende 2020 vorgesehenen Übergangsfrist soll ausgeschlossen werden. Änderungsanträge zum Ratifizierungsgesetz wurden vom neuen Parlamentspräsidenten nicht zugelassen.

Brexit-Abstimmung: Labour-Chef Corbyn nennt Deal „schrecklich“

Der Chef der oppositionellen Labour-Partei, Jeremy Corbyn, bezeichnete Johnsons mit Brüssel nachverhandelten Deal als „schrecklich“ und schädlich für das Land. Die britischen Sozialdemokraten befürchten unter anderem eine Absenkung der Standards für Arbeitnehmerrechte und negative Folgen für Nordirland. Der Brexit werde großen Einfluss auf die Wirtschaft und Gesellschaft des britischen Landesteils haben, warnte Corbyn. Seine Partei stimmte gegen das Abkommen.

Die EU-Mitgliedschaft Großbritanniens dürfte damit Ende Januar enden. In einer Übergangsphase bis Ende 2020 bleibt zunächst so gut wie alles beim Alten. Bis dahin wollen beide Seiten ein Freihandelsabkommen aushandeln. Die Zeit dafür gilt jedoch als äußerst knapp, Experten sagen, dass solche Verhandlungen in der Regel mehrere Jahre beanspruchen.

‣ Interaktive Karte: Wo Europa nach dem Brexit das meiste Geld verliert Wo Europa nach dem Brexit das meiste Geld verliert

Brexit-Chaos: Mehr zum Thema

Im Juni 2016 stimmte eine Mehrheit der Briten beim Referendum für einen EU-Austritt Großbritanniens. Seitdem hält das Brexit-Chaos Europa in Atem: Alles was man zum EU-Austritt wissen muss, steht hier. Nach der Wahl in Großbritannien kommt der Brexit – endlich!, schreibt unsere Kommentatorin. Der haushohe Sieg der Tories bedeutet Brexit total: Warum „King Boris“ jetzt durchregieren kann.

(dpa/moi)