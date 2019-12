Tote durch Schüsse bei Anti-Regierungs-Protesten im Irak

Bagdad. Unbekannte Schützen haben in der irakischen Hauptstadt Bagdad auf Anti-Regierungs-Demonstranten gefeuert und nach Angaben von Augenzeugen mindestens zehn Menschen getötet. Zahlreiche weitere Menschen seien verletzt worden. Demonstranten erzählten der Deutschen Presse-Agentur, dass Bewaffnete in vier Fahrzeugen auf Demonstranten am zentralen Al-Chalani-Platz gefeuert hätten. Demnach sei nach den Schüssen Panik ausgebrochen. Die Menschen seien unter schwerem Beschuss in die Gassen rund um den Platz geflohen.

