Terroranschlag geplant? Spezialkräfte nehmen Syrer fest

Er wird verdächtigt, einen Terroranschlag geplant zu haben: Eine Spezialeinheit der Polizei hat am Dienstag in Berlin Syrer festgenommen. Der 37-Jährige soll sich im Internet über den Bau von Bomben informiert und ausgetauscht haben.

„Zweck des Chatverkehrs soll die Vorbereitung von Terroranschlägen gewesen sein“, teilte die Generalstaatsanwaltschaft Berlin am Dienstag mit. Spezialkräfte der Bundespolizei fassten den Mann am Dienstagmorgen.

Syrer soll Bomben-Bestandteile beschafft haben

Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe ermittelt wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat gegen den Mann. Zudem sei die Wohnung des Verdächtigen in Berlin durchsucht worden, teilte die oberste deutsche Anklagebehörde weiter mit.

Nach Angaben der Bundesanwaltschaft wird der Mann als radikaler Islamist eingestuft. Er soll seit Januar 2019 begonnen haben, Bauteile und Chemikalien für den Bau einer Bombe zu beschaffen. „Diese sollte zu einem nicht bekannten Zeitpunkt an einem unbekannten Ort in Deutschland gezündet werden, um eine möglichst große Anzahl an Menschen zu töten und zu verletzen“, teilte Sprecher Markus Schmitt am Dienstag mit.

Unter anderem soll der Verdächtige im August Aceton und im September Wasserstoffperoxidlösung gekauft haben. Beide Chemikalien werden zur Herstellung des hochexplosiven Sprengstoffs Triacetontriperoxid (TATP) benötigt.

Im Dezember 2016 hatte der islamistische Terrorist Anis Amri in Berlin bei einem Anschlag mit einem Lkw zwölf Menschen getötet. Im Oktober war eine zum Islam konvertierte Deutsche unter Terrorverdacht in Paris festgenommen worden. Seit 2010 haben deutsche Behörden 13 Terroranschläge verhindert.

(dpa/moi)