Grünen-Parteitag: Rekord-Zustimmung für Annalena Baerbock

Annalena Baerbock und Robert Habeck sind weiterhin das Spitzenduo der Grünen. Auf dem Bundesparteitag in Bielefeld bestätigten die Delegierten die beiden deutlich in ihren Ämtern. Baerbock stellte mit ihrem Wahlergebnis einen neuen Rekord auf: Sie bekam 740 von 762 möglichen Delegiertenstimmen – das sind 97,1 Prozent.

Die vorherige Spitzenreiterin Claudia Roth war 2001 auf 91,5 Prozent gekommen. Bei ihrer ersten Wahl vor knapp zwei Jahren hatte Baerbock noch 64,5 Prozent bekommen, damals hatte sie allerdings auch eine Gegenkandidatin. Auch Robert Habeck wurde mit überwältigender Mehrheit wiedergewählt, er erhielt 90,4 Prozent der Stimmen.

Baerbock und Habeck führen die Partei seit Januar 2018. In dieser Zeit haben die Grünen in Umfragen deutlich an Zustimmung gewonnen. Beide nahmen die Wahl an.

Baerbock hatte ihrer Bewerbungsrede als Aufgabe für die Partei formuliert, „breitere Bündnisse“ zu schaffen – „und zwar nicht mit denen, die genauso ticken wie wir, sondern mit denen, die uns wirklich herausfordern.“

Nur so könnten die Grünen verändern statt zu versprechen, auch wenn es anstrengend und kompliziert sei. „Wir müssen nicht nur Ziele formulieren, wir müssen sie auch umsetzen, im Hier und Heute.“

(tma/dpa)