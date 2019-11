Maut: Österreich kommt im Verkehrsstreit entgegen

Wien. Mit einer geplanten Mautbefreiung für Autobahnabschnitte in Grenznähe gibt Österreich im Verkehrsstreit mit Deutschland zur Wintersaison ein Signal der Entspannung. Die konservative ÖVP, Grüne und die liberalen Neos stimmten in einer Ausschusssitzung im Nationalrat in Wien für einen Antrag, fünf Autobahnabschnitte nahe der deutschen Grenze von der Vignettenpflicht zu befreien. Die endgültige Entscheidung soll bei der Plenarsitzung morgen fallen, der Beschluss gilt als wahrscheinlich. Die bayerische Staatsregierung begrüßte dies als positiven Schritt.

