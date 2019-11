Passau. Aus Sicht von Finanzminister Olaf Scholz sind die Chancen für eine Fortsetzung der großen Koalition bis 2021 nach der Einigung auf eine Grundrente deutlich gestiegen. Das sagte Scholz am Abend bei einer Diskussionsveranstaltung der "Passauer Neuen Presse". Eine Regierung verlasse man nicht ohne Grund. Und wenn die Bilanz ordentlich sei und ein so substanzielles Reformvorhaben wie dieses gut auf den Weg gebracht worden sei, dann habe das schon Bedeutung, so Scholz.

Anmeldung Noch nicht bei der Wolfsburger Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder