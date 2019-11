US-Milliardär Bloomberg erwägt Präsidentschaftskandidatur

Michael Bloomberg, ehemaliger New York City Bürgermeister, erwägt für US-Präsidentschaft zu kandidieren.

Unerwartete Wendung im US-Präsidentschaftswahlkampf der Demokraten: Einem Insider zufolge soll der frühere New Yorker Bürgermeister Michael Bloomberg eine Kandidatur erwägen. Der 77-Jährige könnte noch in dieser Woche für den Vorwahlkampf in Alabama registrieren, wie eine dem Vorgang vertraute Person mitteilte.

Damit würde sich Milliardär Bloomberg die Option offenhalten, im kommenden Jahr als der Präsidentschaftskandidat der Demokraten gegen US-Präsident Donald Trump anzutreten. Eine endgültige Entscheidung habe er dazu aber noch nicht getroffen, sagte ein Berater der „New York Times“.

Bloomberg erwägt bereits zum zweiten Mal Kandidatur

Medienmogul Bloomberg gehört zu den reichsten Menschen der Welt. Der studierte Ingenieur und Master-Absolvent der berühmten Harvard Business School gründete 1981 das Medienunternehmen Bloomberg L.P.. Später erweiterte er mit Bloomberg Television, eine auf Wirtschafts- und Finanzthemen spezialisierte Nachrichtengruppe, sein Portfolio.

Nachdem Bloomberg im Jahr 2000 den Demokraten den Rücken kehrte und zu den Republikanern wechselte – im Wesentlichen um den Vorwahlkampf in der Demokratischen Partei zu umgehen –, wurde er im Jahr 2001 zum Bürgermeister von New York City gewählt. 2007 verließ Bloomberg die Republikanische Partei wieder und regierte bis 2013 ohne Parteizugehörigkeit weiter. Seit 2018 ist er wieder Demokrat.

Bloomberg erwog bereits 2016 eine Präsidentschaftskandidatur. Damals wie heute, um Donald Trump als (erneuten) US-Präsident zu verhindern .

