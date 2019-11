München. Annegret Kramp-Karrenbauer plant einen Nationalen Sicherheitsrat. Das kündigte die Verteidigungsministerin am Donnerstag in München an.

Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer will einen Nationalen Sicherheitsrat in Deutschland einrichten. Dieser solle Instrumente von Diplomatie, Militär, Wirtschaft und Handel, Innerer Sicherheit und Entwicklungszusammenarbeit koordinieren, sagte die CDU-Politikerin am Donnerstag in einer Grundsatzrede in der Universität der Bundeswehr in München. (jkali/dpa)

