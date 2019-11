Nach Thüringen-Wahl: CDU-Politiker fordern Gespräch mit AfD

Gewinner, Verlierer, mögliche Koalitionen - das Wichtigste zum Wahlausgang in Thüringen in Grafiken und Karten

Erfurt. Nach der Wahl in Thüringen gibt es keine neuen Perspektiven für eine tragfähige Regierungskoalition. Was CDU-Politiker jetzt fordern.

Vor und nach der Landtagswahl in Thüringen hat die CDU-Spitze im Bund eine Kooperation mit der AfD deutlich abgelehnt. Auch der Chef der Landes-CDU, Mike Mohring, distanzierte sich mehrfach. Nun setzen sich aber 17 CDU-Funktionäre für ein Umdenken ein. Was sie konkret fordern.

Der „Appell konservativer Unionsmitglieder in Thüringen“ sei in CDU-Kreisen verbreitet worden, berichtete die „Ostthüringer Zeitung“ ("OTZ") am Montagabend. In dem Schreiben beziehen sich die Politiker auf das Ergebnis der Landtagswahl, bei der die AfD hinter der Linken zweitstärkste Kraft wurde – noch vor der CDU.

Die Funktionäre empfinden es demnach als undenkbar, dass „fast ein Viertel der Wähler“ in Thüringen „bei den Gesprächen außen vor bleiben soll“. Damit wählten sie ganz ähnliche Worte wie der CDU-Landtagsabgeordnete Michael Heym, der vergangene Woche mit Blick auf das Stimmenergebnis der AfD von 23,4 Prozent bei der Wahl gesagt hatte: „Man tut der Demokratie keinen Gefallen, wenn man ein Viertel der Wählerschaft verprellt.“

In dem Papier wird die AfD laut „OTZ" zwar nicht ausdrücklich genannt, die Stoßrichtung scheint aber eindeutig. Auch einen konkreten Koalitionswunsch sollen die CDU-Funktionäre nicht formuliert haben. Eine Entscheidung dafür oder dagegen solle erst nach ergebnisoffenen Gesprächen gefällt werden, hieß es. Heym habe „die Situation treffend analysiert“, zitiert die Zeitung weiter aus dem Papier. Deshalb erwarten die Unterzeichner des Appells, „dass der Landesvorstand sich zu ihm bekennt“.

Nach der Landtagswahl in Thüringen hatte CDU-Politiker Gespräche mit AfD gefordert

Zu den Unterzeichnern gehören demnach der CDU-Landtagsabgeordnete Jörg Kellner und der ehemalige Landrat des Landkreises Schmalkalden-Meiningen, Ralf Luther. Die Unterstützer sind laut „OTZ“ überwiegend Vertraute von Heym.

Die CDU war bei der Landtagswahl am 27. Oktober nach vorläufigem Ergebnis mit 21,8 Prozent nur noch auf Platz drei hinter der AfD gelandet. In einigen Hochburgen, etwa in Paska erreichte die Partei über 60 Prozent. Heym kommentierte das mit den Worten: „Rechnerisch reicht es für ein Bündnis aus AfD, CDU und FDP. Ich finde, das sollte man nicht von vornherein ausschließen.“ Mehrere CDU-Politiker verlangten daraufhin Heyms Ausschluss aus der Partei. Beobachter sprachen von einem Machtkampf in der CDU.

CDU-Landeschef Mohring hatte nach der Wahl angekündigt, Gespräche mit dem Linken-Ministerpräsidenten Bodo Ramelow führen zu wollen. Er werde jedoch einer persönlich Einladung Ramelows folgen. Dieses Treffen sei explizit nicht als Verhandlung mit der Partei Die Linke zu verstehen, betonte Mohring.

Die CDU-Spitze in Berlin hatte nach der Wahl in Thüringen betont, dass es weder Koalitionen mit der Linken noch mit der AfD geben werde. Wie es jetzt weitergehen könnte. (dpa/ac)

