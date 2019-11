Tausende demonstrieren in Schottland für Unabhängigkeit

Glasgow. In Glasgow haben Tausende Schotten für eine Unabhängigkeit von Großbritannien demonstriert. An dem "Marsch für die Unabhängigkeit" beteiligten sich nach Angaben der Veranstalter etwa 20 000 Menschen, viele schwenkten schottische Fahnen. Erstmals seit fünf Jahren trat Regierungschefin Nicola Sturgeon bei einer solchen Kundgebung auf. Am Rande der Veranstaltung demonstrierten einige Menschen mit britischen Fahnen für einen Verbleib im Vereinigten Königreich.