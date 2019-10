Justizministerin Christine Lambrecht will den Gesetzentwurf bis zum Ende des Jahres vorlegen.

Justizministerin kündigt Gesetzentwurf gegen Hass im Netz an

Morddrohungen und Volksverhetzung im Netz – Betreiber von Online-Plattformen sollen künftig verpflichtet werden solche strafrechtlich relevanten Inhalte zu melden. Justizministerin Christine Lambrecht will zu kriminellen Hass im Internet „bis Ende des Jahres“ einen Gesetzentwurf vorlegen.

Das Kabinett hat an diesem Mittwoch ein Maßnahmenpaket beschlossen, in dem das Vorhaben enthalten sei, sagte die SPD-Politikerin im ARD-„Morgenmagazin“. „Und dann kann es ganz schnell gehen.“

Plattformbetreiber, die entsprechende Inhalte bereits jetzt sperren und löschen müssen, müssten weitergehend in die Pflicht genommen werden. Für diese Meldungen werde das Bundeskriminalamt (BKA) zudem „deutlich personell verstärkt“, sagte sie. „Es muss klar sein, dass diese Meldungen dann auch verfolgt werden.“

Hass im Netz: Extremisten schneller erkennen

In dem Maßnahmenpaket ist zudem geplant, das Waffenrecht so zu verschärfen, dass vor einer Waffenerlaubnis die Genehmigungsbehörden regulär beim Verfassungsschutz anfragen müssen, sodass Extremisten schneller erkannt werden können und ihnen die Erlaubnis einfacher zu verweigern ist. Zudem soll der Inlandsgeheimdienst die Genehmigungsbehörden informieren, wenn ein legaler Waffenbesitzer als Extremist auffällt, so dass die Erlaubnis entzogen werden kann.

Ausschlaggebend für das Vorhaben sei, „dass immer mehr Extremisten Waffen in den Händen haben“, sagte Lambrecht. „Damit muss Schluss sein.“ Auch dafür solle das BKA deutlich aufgestockt werden.

Der Grünen-Politiker Konstantin von Notz begrüßte das Paket. Er kritisierte im Deutschlandfunk aber auch: „In erster Linie führt das dann erst einmal zu einer Flut an Fällen bei der Staatsanwaltschaft.“ Eine Aufstockung beim Personal sei dringend notwendig.

Die Grünen-Politikerin Renate Künast etwa war bei Facebook als „Stück Scheiße“ und „Schlampe“ beschimpft worden. Ein Gericht wertete das als „hinnehmbar“ . Der Fall hatte für große Aufregung gesorgt. (jb/dpa)