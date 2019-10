Sexuelle Übergriffe am Arbeitsplatz: Was Sie dann tun können

Es passiert der Kellnerin in der Eckkneipe, der Verkäuferin an der Supermarktkasse, aber auch dem Pfleger im Klinikzimmer: Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz spielt sich nicht nur innerhalb von Betrieben und Büros ab – viele Betroffene beklagen auch Übergriffe durch Kunden, Patienten und...