Demonstration gegen Antisemitismus in Berlin gestartet

Berlin. Mit einer Kundgebung hat in Berlin eine große Demonstration gegen Rechts begonnen. Unter dem Motto "Kein Fussbreit! Antisemitismus und Rassismus töten" versammelten sich mehrere Tausend Menschen auf dem Bebelplatz. Mit der Demonstration vier Tage nach dem antisemitischen Terroranschlag in Halle will ein breites Bündnis ein deutliches Zeichen gegen Rechts setzen. Die Initiative "Unteilbar" hatte gemeinsam mit anderen Gruppen zu der Demonstration aufgerufen, angemeldet waren laut Veranstalter 10 000 Teilnehmer. Bereits gestern hatten mehrere tausend Menschen in verschiedenen Städten gegen Rechts demonstriert.

Anmeldung Noch nicht bei der Wolfsburger Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder