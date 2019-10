USA bereiten harte Sanktionen gegen Türkei vor

Washington. Die USA bereiten wegen des türkischen Einmarschs in Nordsyrien harte Sanktionen gegen die Türkei vor. Finanzminister Steven Mnuchin sagte im Weißen Haus, diese Sanktionen würden zwar noch nicht in Kraft treten. US-Präsident Donald Trump werde aber eine Verfügung unterzeichnen, die den Finanzminister in Absprache mit dem Präsidenten und dem Außenminister ermächtige, Sanktionen zu verhängen. Das seien sehr harte Sanktionen. Ein Sprecher des türkischen Außenministeriums teilte mit, die Türkei werde den Kampf gegen "Terrororganisationen" fortsetzen.

