Klimapaket vor Beschluss – neuer politischer Sprengstoff?

Berlin. Am Mittwoch will die GroKo das Klimapaket beschließen. Es heißt, mehr als diese Pläne seien nicht drin. Kritiker sehen das anders.

Welchen politischen Sprengstoff das Klimapaket der Bundesregierung haben könnte, wird an einem einzigen Satz deutlich. Er steht auf Seite 63 des Klimaschutzprogramms. „Die Reduktion von Treibhausgasen im Verkehr“, heißt es dort, werde „an die Grenzen der absehbaren technischen Machbarkeit und der gesellschaftlichen Akzeptanz gehen“.

Soll heißen: Mehr als das, was die Bundesregierung jetzt plant, ist wirklich nicht möglich.

Umweltverbände und Klimaschützer meinen zwar, die Klimapläne der Regierung gingen überhaupt nicht weit genug. In der großen Koalition selbst aber gibt es starke Kräfte, denen ist auch das jetzt Vereinbarte noch zu viel. So hat die CSU immer wieder versucht, das Klimapaket noch abzuschwächen. Auch am Dienstag verhandelten die CSU-geführten Ministerien um letzte Details.

Klimapaket vor dem Abschluss: CO2-Preis bis Billigflug-Verbot

An diesem Mittwoch nun beschließt das Bundeskabinett das Klimaschutzprogramm: 170 eng bedruckte Seiten mit allen möglichen Maßnahmen, die unserer Redaktion bereits vorliegen. Mit dabei: Die Einführung eines Preises für CO2, staatliche Zuschüsse für neue Heizungen oder das Verbot von superbilligen Flugtickets.

Außerdem sollte das Klimaschutzgesetz auf der Tagesordnung stehen. Das ist 60 Seiten lang und enthält die Vorgaben, wie viele Tonnen CO2 in jedem Jahr bis 2030 eingespart werden sollen. Bis in den Abend hinein war aber unklar, ob das Gesetz wirklich auf dem Kabinettstisch liegen wird – so umstritten sind die Klimaziele in der großen Koalition.

Kontroverse Debatte über Klimapaket

Klar ist, dass die Eckpunkte kommen werden, auf die sich Union und SPD am 20. September nach nächtelanger Verhandlung geeinigt haben:

• Der Ausstoß von CO2 wird mit einem Preis belegt, der sich stetig erhöhen wird. Das verteuert vor allem das Heizen und das Autofahren.

• Die Einnahmen aus dem CO2-Preis sollen für den Klimaschutz verwendet werden. Das Geld soll auch die Bürger bei Ausgaben im Alltag entlasten - beispielsweise soll die Stromsteuer sinken, die Pendlerpauschale steigen und der Nahverkehr besser werden.

• Es soll Förderprogramme und finanzielle Anreize geben, um CO2 einzusparen. So soll der Einbau neuer Heizungen und Fenster gefördert werden. Das gleiche gilt für den Kauf neuer Elektroautos.

• Schließlich soll es auch Verbote geben, damit in einigen Bereichen weniger CO2 entsteht. So darf es ab 2026 keine neuen Ölheizungen mehr geben. Ein Tempolimit ist dagegen noch immer umstritten.

Streit noch um Flugpreise, Kfz-Steuer und E-Auto-Prämien

Im Kern haben sich die Pläne im Vergleich zu den Eckpunkten nicht verändert. Noch aber fehlen einige wichtige Angaben. So war bis in den späten Dienstagabend weiter unklar, wie teuer das Fliegen wird: Die exakte Höhe der neuen Luftverkehrssteuer ist noch unbekannt.

Auch die Details zur Kfz-Steuer, die sich stärker nach dem CO2-Ausstoß der Autos richten soll, waren vor der Kabinettssitzung nicht klar. Geeinigt hatte sich die Koalition auch noch nicht auf die höhere Kaufprämie für Elektroautos.

Alle diese Details gehören zum Verkehrsbereich. Minister Andreas Scheuer (CSU) muss sich in den nächsten Jahren besonders stark darum kümmern, dass CO2 eingespart wird. Der Satz, der die Grenzen des Klimaschutzes beschreibt, steht deshalb nicht ohne Grund in dem Teil des Klimaprogramms, der sich mit dem Bereich Verkehr befasst.