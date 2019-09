Trump zur Ukraine-Affäre: "Größter Betrug" in der Geschichte

Die Ukraine-Affäre ist nach Ansicht von US-Präsident Donald Trump der "größte Betrug in der Geschichte der amerikanischen Politik". Die Demokraten wollten den Menschen in den USA "alles" nehmen. "Wir können das niemals zulassen", sagte Trump in einer auf Twitter veröffentlichten Video-Botschaft. "Es ist alles sehr einfach: Sie versuchen, mich zu stoppen, weil ich für euch kämpfe. Und ich werde das niemals zulassen." Die Demokraten im US-Repräsentantenhaus haben Untersuchungen eingeleitet, die für Trump in einem Amtsenthebungsverfahren münden könnten.

