Bundskanzlerin Angela Merkel und Ministerin Annegret Kramp-Karrenbauer fliegen fast zeitgleich an die Ostküste der USA. Sie nutzen dabei jedoch zwei getrennte Flugzeuge.

Berlin/New York. Kanzlerin Angela Merkel stellt am Montag vor den UN die Beschlüsse des „Klimakabinetts“ vor: die wichtigsten Fragen zum Klimagipfel.

UN-Gipfel: Merkel will deutschen Klimaschutz erklären

UN-Klimagipfel in New York: Greta Thunberg, die schwedische Klimaaktivistin, wird den Mächtigen der Welt ins Gewissen reden. Zahlreiche Staats- und Regierungschef wollen die erwartbare harsche Kritik nicht unbeantwortet lassen und ihre Pläne präsentieren – darunter auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU).

Wer nimmt am Gipfel teil?

Neben Greta Thunberg werden mehr als 60 Staats- und Regierungschefs erwartet. Kanzlerin Angela Merkel wird Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron, den britischen Premier Boris Johnson oder den indischen Ministerpräsidenten Narendra Modi begrüßen können. Aber auch Vertreter kleiner Staaten wie der Marshallinseln, die besonders stark vom Klimawandel betroffen sind, stehen auf der Rednerliste.

China und Russland, beide mit hohem CO2-Ausstoß, schicken Außenminister Wang Yi und Vize-Ministerpräsident Alexei Gordejew, also nur ihre zweite Garde. US-Präsident Donald Trump fehlt demonstrativ; er veranstaltet parallel ein Treffen zur religiösen Freiheit.

Wann wird Merkel reden?

Der Gipfel selbst beginnt um 16 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Merkel wird um 16.50 Uhr ihre Rede halten, um 17.10 Uhr folgt Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, um 17.40 Chinas Außenminister Wang Yi. Die Staats- und Regierungschefs sollen in maximal drei Minuten langen Ansprachen konkrete, neue Pläne zur Reduzierung des CO 2 -Ausstoßes vorstellen.

Was kann die Kanzlerin vorlegen?

Das deutsche „Klimakabinett“ präsentierte pünktlich vor dem Klimagipfel am Freitag „Eckpunkte für das Klimaschutzprogramm 2030“. Sie enthalten den Kohleausstieg bis spätestens 2038, diverse Förderpläne und Anreize sowie einen gesetzlichen Rahmen, über den beim Klimaschutz nachgesteuert werden soll.

Ein CO2-Preis für Verkehr und Heizen soll ab 2021 fossile Heiz- und Kraftstoffe verteuern. Er wird anfangs aber so niedrig angesetzt, dass Experten zufolge zunächst kaum eine Wirkung zu erwarten ist.

Welche Reaktionen sind zu erwarten?

Die Kritik in Deutschland reißt nicht ab. Und auch die Klimaexperten der UN werden die Vorschläge des „Klimakabinetts“ mutmaßlich eher skeptisch beurteilen: Andere Länder steigen früher aus der Kohle aus, halten dafür aber länger an der Atomenergie fest. Der CO 2 -Preis ist kein neuer Vorschlag. Zudem ist klar, dass Deutschland seine Klimaziele für 2020 reißen wird – unabhängig vom Programm für 2030.

Andererseits gibt es eben doch Fortschritte gegenüber der UN-Klimakonferenz in Polen. Und verglichen mit den USA oder Russland darf sich Merkel sogar attestieren lassen, dass ihre Regierung handelt – wenn auch zunächst nur auf dem Papier.

Wie steht es um die Erfüllung der Pariser Klimaziele?

Ziel des Pariser Abkommens war es, die Erderwärmung auf „deutlich unter 2 Grad“ zu beschränken, wenn möglich sogar auf 1,5 Grad. Legt man sämtliche Maßnahmen zugrunde, die die Staaten bisher zugesagt haben, so bewegt sich die Erde nach Berechnungen von Klimaforschern jedoch auf einen Temperaturanstieg von rund 4 Grad zu.

Wie die Bundesregierung scheitern auch viele andere Staaten schon bei der Umsetzung der bisher zugesagten Maßnahmen. Das ist einer der Gründe, warum es – anders als bei anderen Klimakonferenzen – am Montag kein Abschlussdokument geben wird. Die Länder werden sich also an ihren angekündigten Maßnahmen messen lassen müssen. Das gilt auch für Deutschland und die Beschlüsse des „Klimakabinetts“. (max/dpa)