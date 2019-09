Söder setzt auf Realisierung vieler CSU-Klimaschutz-Ideen

Feldafing. Die CSU-Spitze setzt auf eine Realisierung vieler ihrer Klimaschutz-Ideen in der großen Koalition in Berlin. Auch die steuerlichen Anreize für den Kauf energiesparender Waschmaschinen oder Kühlschränke, wie die CSU dies in ihrer neuen "Klimastrategie" vorschlägt, sollen möglichst Wirklichkeit werden. Der CSU-Vorstand billigte das neue Klimakonzept bei einer Klausur in Feldafing einstimmig. Mit dieser Rückendeckung will CSU-Chef Söder in die entscheidende Phase der Koalitionsberatungen über ein großes Klimaschutz-Paket gehen.

