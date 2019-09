Brexit-Termin doch zur Debatte? Klage in Vorbereitung

Am Mittwochabend erhielt Premierminister Boris Johnson Gegenwind im Parlament. Kurz zuvor nutzte die Gruppe "Led by Donkeys" ein Denkmahl, um den Premier an den Pranger zu stellen.

Dramatische Woche in London: Die Opposition hat vor der von Premier Boris Johnson verordneten Parlamentspause ein Gesetz gegen einen No-Deal-Brexit durchgepeitscht. Die Gegner bereiten eine Klage gegen den Politiker vor.

Zum Erstaunen vieler ist das als gesetzt geltende Datum des Brexits – der 31 Oktober – eher nicht in Stein gemeißelt. Eine Verlängerung ist möglich, sollte es bis zu einem bestimmten Termin keine Einigung geben.

Es soll Johnson zwingen, bei der EU um eine Verlängerung der Frist für den EU-Austritt des Vereinigten Königreichs zu bitten. Johnson sagt, er wolle lieber tot im Graben liegen als da zu tun.

Es ist offen, wie es jetzt weiter geht. Die Opposition berät, wie sie tatsächlich einen Brexit ohne Abkommen verhindern kann. Boris Johnson hat einen Antrag auf vorgezogene Neuwahlen gestellt.

Alle Entwicklungen im Newsblog:

Boris Johnson gegen das Parlament – Das Wichtigste in Kürze:

Die Briten wollen die EU verlassen. Termin für den Brexit ist der 31. Oktober

ist der 31. Oktober Bisher gibt es keine Mehrheit im Parlament für das Austrittsabkommen zwischen Großbritannien und der EU

zwischen Großbritannien und der EU Der neue Premierminister Boris Johnson will den Brexit mit allen Mitteln zum Termin durchziehen

will den Brexit mit allen Mitteln zum Termin durchziehen Die meisten Abgeordneten lehnen einen EU-Austritt ohne Abkommen (No-Deal-Brexit) ab

(No-Deal-Brexit) ab Johnson hat eine Zwangspause für das Parlament veranlasst, um das Gesetz zu blockieren

für das Parlament veranlasst, um das Gesetz zu blockieren Johnson hat einen Antrag für eine Neuwahl gestellt

Samstag, 7. September: No-Deal-Gegner bereiten sich auf Klage vor

18.43 Uhr: Die Gegner eines britischen EU-Austritts ohne Abkommen bereiten sich Medienberichten zufolge auf eine gerichtliche Auseinandersetzung mit der Regierung vor. Das berichteten unter anderen die TV-Sender BBC und Sky News unter Berufung auf Parlamentskreise.

Viel protest gegen Johnson: Zwei Gegner des Brexits in London. Foto: Simon Dawson / Reuters

Johnson hatte es mehrfach ausgeschlossen, bei der EU eine erneute Verschiebung des Brexit-Datums zu beantragen. Bislang ist der 31. Oktober vorgesehen. Lieber wolle er „tot im Graben liegen“, sagte er. Das am Freitag verabschiedete Gesetz gegen den ungeregelten EU-Austritt sieht jedoch vor, dass die Regierung eine Verlängerung der Brexit-Frist beantragen muss, wenn bis zum 19. Oktober kein Abkommen ratifiziert ist.

Hellhörig wurden Johnsons Gegner, als er am Freitag Reportern sagte, das Gesetz sehe nur „theoretisch“ eine Brexit-Verschiebung vor.Johnson hat versprochen, sein Land am 31. Oktober aus der EU zu führen, „komme, was wolle“.

Er will am Montag im Unterhaus über eine Neuwahl am 15. Oktober abstimmen lassen, um das Gesetz mit einer Parlamentsmehrheit rechtzeitig noch einmal zu ändern. Doch die Opposition hat bereits klar gemacht, dass sie das nicht zulassen wird. Für eine vorgezogene Wahl ist die Zustimmung von zwei Dritteln aller Abgeordneten notwendig.

Freitag, 6. September: Britisches Oberhaus winkt Gesetz durch

16.43 Uhr: Trotz anfänglich heftigen Widerstands der Regierung hat das Gesetz gegen einen ungeregelten EU-Austritt Großbritanniens die letzte parlamentarische Hürde genommen. Das britische Oberhaus verabschiedete das Gesetz am Freitag. Nun fehlt nur noch die Unterschrift von Königin Elizabeth II., damit es in Kraft treten kann.

13.05 Uhr: Boris Johnson denkt eigenen Worten zufolge nicht über einen Rücktritt nach. „Ich werde nach Brüssel gehen. Ich werde ein Abkommen erreichen, und wir werden am 31. Oktober austreten, das müssen wir machen“, sagte Johnson am Freitag. Auf die Frage, ob er zurücktritt, sollte er diese Ziele nicht erreichen, sagte Johnson: „Das ist keine Hypothese, über die ich bereit bin, nachzudenken.“ Wie Boris Johnson im Brexit-Chaos doch noch gewinnen können.

12.44 Uhr: Ein Gericht in London hat eine Klage gegen die von Premierminister Boris Johnson verhängte mehrwöchige Zwangspause des britischen Parlaments abgewiesen. Die Richter des High Courts ließen am Freitag jedoch eine Berufung am höchsten britischen Gericht (Supreme Court) zu. Dort soll es am 17. September weitergehen.

11.53 Uhr: Irland plant bei einem ungeregelten Brexit Kontrollen „in der Nähe der Grenze“ zum britischen Nordirland. Dies sagte Ministerpräsident Leo Varadkar in einer Rede in Dublin. Die Überprüfung von Waren und lebenden Tieren sollten zwar so weit wie möglich in Häfen, Flughäfen und bei den Unternehmen erledigt werden. „Aber einige müssen womöglich in der Nähe der Grenze stattfinden“, sagte der Regierungschef. Die Details würden derzeit mit der EU-Kommission ausgearbeitet.

10.17 Uhr: Die britischen Oppositionsparteien wollen unter der Führung von Labour-Chef Jeremy Corbyn ihr weiteres Vorgehen ausloten, um einen EU-Austritt Großbritanniens ohne Vertrag zu vermeiden. Zudem solle bei der für Freitag geplanten Telefonkonferenz über das Abstimmungsverhalten im Parlament zu der von Premierminister Boris Johnson geforderten Neuwahl beraten werden, sagte ein Sprecher von Corbyn.

Johnson strebt nach wie vor vorgezogene Wahlen Mitte Oktober an und will dafür am Montag die Zustimmung des Unterhauses einholen. Die Oppositionsparteien fürchten aber, dass eine Wahl nur zwei Wochen vor dem geplanten Brexit am 31. Oktober Johnson ermöglicht, das Land auch ohne Vertrag aus der EU zu führen.

„Wir müssen sicherstellen, dass wir nicht in die Lage kommen, dass die Wahl der Regierung als Ablenkungsmanöver dient, um uns mit einem hinterlistigen Trick ohne Vertrag aus der EU zu werfen“, sagte Labours außenpolitische Sprecherin Emily Thornberry der BBC. Der richtige Zeitpunkt für Neuwahlen werde derzeit diskutiert, nicht nur innerhalb ihrer Partei sondern auch mit anderen Parteien.

DIW-Chef: No-Deal-Brexit wäre besser als weitere Unsicherheit

5.56 Uhr: Der Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Marcel Fratzscher, warnt vor weiteren Verzögerungen beim Brexit. „Was ich jetzt an Risiken sehe, ist die Unsicherheit“, sagte Fratzscher der Deutschen Presse-Agentur in Brüssel. „Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende – lieber jetzt ein harter Brexit als eine Hängepartie, die sich noch ein oder zwei Jahre hinzieht.“

Marcel Fratzscher, der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), hält einen harten Brexit für weniger schädlich als weitere Verschiebungen. Foto: Daniel Naupold / dpa

Fratzscher sagte, schon jetzt hätten sich wegen der Unsicherheit deutsche Exporte nach Großbritannien und Irland abgeschwächt. „Wenn einmal Klarheit da ist und die Unternehmen wissen, worauf sie sich einstellen müssen, kann man auch damit umgehen“, fügte der DIW-Präsident hinzu.

Deutsche Unternehmen seien bereits dabei, sich neu zu orientieren – sowohl für den Bezug von Vorprodukten als auch für neue Absatzmärkte. Auch ohne Brexit-Vertrag wären Zölle im Handel mit Großbritannien gering und lange Wartezeiten an den Grenzen vermeidbar. „Es muss nicht sein, dass es zu diesem Chaos kommt“, sagte Fratzscher.

Donnerstag, 5. September: Oberhaus soll Brexit-Gesetz verabschieden

20.15 Uhr: In London wird am Freitag eine Entscheidung des High Courts zu der Frage erwartet, ob die für kommende Woche angekündigte Zwangspause des Parlaments rechtmäßig ist. Mit der Entscheidung wird um 11 Uhr MESZ gerechnet. Geklagt hatten unter anderem die Geschäftsfrau und Aktivistin Gina Miller und Ex-Premierminister John Major. Sie sehen in der bis zu fünf Wochen langen Sitzungsunterbrechung ein unzulässiges politisches Manöver von Premierminister Boris Johnson, um seinen Brexit-Kurs durchzudrücken.

Das britische Oberhaus wird am Freitag voraussichtlich das Gesetz gegen einen ungeregelten EU-Austritt Großbritanniens am 31. Oktober verabschieden. Mit einer Abstimmung wird gegen 18 Uhr (MESZ) gerechnet. Sollten die Lords Veränderungen an dem Gesetzentwurf vornehmen, müsste er am Montag nochmal ins Unterhaus gehen, bevor das Gesetz Königin Elizabeth II. zur Unterschrift vorgelegt werden kann.

14.59 Uhr: Johnson will am kommenden Montag einen neuen Anlauf wagen, um eine Neuwahl durchzusetzen. Das teilte Jacob Rees-Mogg am Donnerstag in London mit. Der erzkonservative Tory-Abgeordnete ist als Vorsitzender des Unterhauses für den Parlamentskalender zuständig.

Johnson will am 15. Oktober wählen lassen, um dann zwei Tage später beim EU-Gipfel mit einem Mandat für seinen kompromisslosen Brexit-Kurs zu erscheinen. Bei einem ersten Versuch am Mittwoch war Johnson mit seinem Antrag krachend im Parlament durchgefallen. Er hätte dafür eine Zweidrittelmehrheit benötigt, die er aber bei weitem verfehlte.

13.43 Uhr: Jo Johnson, der jüngere Bruder von Premierminister Boris Johnson, hat offenbar genug von der Politik seines großen Bruders und seine Amt als Staatssekretär und auch sein Mandat als Parlamentsabgeordneter für die Konservativen niedergelegt. „Ich war in den vergangenen Wochen zerrissen zwischen Loyalität zur Familie und dem nationalen Interesse – es ist eine unauflösbare Spannung“, begründete Jo Johnson den Schritt per Kurznachrichtendienst Twitter.

It’s been an honour to represent Orpington for 9 years & to serve as a minister under three PMs. In recent weeks I’ve been torn between family loyalty and the national interest - it’s an unresolvable tension & time for others to take on my roles as MP & Minister. #overandout — Jo Johnson (@JoJohnsonUK) September 5, 2019

Jo Johnson gilt als Gegner eines ungeregelten Brexit und Befürworter eines zweiten Referendums über den britischen EU-Austritt, während sein älterer Bruder Boris Johnson den Ausstieg mit oder ohne Abkommen vollziehen will.

Bruder von Johnson tritt zurück

12.17 Uhr: Nach dem Gesetzesbeschluss des britischen Unterhauses gegen einen ungeregelten EU-Austritt am 31. Oktober kommt aus dem EU-Parlament der Appell, nun auch dem ausgehandelten Brexit-Vertrag doch noch im Unterhaus zuzustimmen. Der Chef der SPD-Abgeordneten im EU-Parlament, Jens Geier, sagte unserer Redaktion: „Als Alternative zum harten Brexit liegt das ausgehandelte Abkommen weiter auf dem Tisch.“

Die Annahme des Vertrags bleibe „die beste Alternative zu Johnson“. Geier nannte das Votum des Unterhauses „eine gute Nachricht, weil es der politischen Selbstzufriedenheit von Johnson in der Brexit-Frage Grenzen setzt“. Doch räumte er ein, eine Mehrheit gegen den No-Deal sei noch keine Mehrheit für das vorliegende Austrittsabkommen.

8.51 Uhr:In Großbritannien schauen alle auf das Oberhaus und die Entscheidung zum Brexit-Gesetz. Währenddessen bereiten die die restlichen EU-Staaten auch auf einen harten Brexit vor. Dennoch gibt es Bestrebungen von EU-Politikern, den Chaos-Brexit zu verhindern. Dazu soll der Druck auf Großbritannien hoch gehalten werden. Zudem zeigt sich die EU offen für eine abermalige Verschiebung des Brexit-Termins.

5.11 Uhr: Nach dem Boris Johnson mit seinem Plan zu Neuwahlen vorerst gescheitert ist und Parlamentarier ein Gesetz gegen einen No-Deal-Brexit verabschiedet haben, stellt sich die Frage: Wie geht es weiter? Boris Johnson steht vorerst ohnmächtig da.

Der Gesetzentwurf gegen einen Brexit ohne Vertrag soll bis Freitagabend auch von den Lords im Oberhaus gebilligt werden. Dort versuchten Brexit-Hardliner mit einer Flut von Anträgen und Dauerreden am Mittwoch zunächst das Gesetz zu stoppen. Doch am frühen Donnerstagmorgen gaben sie nach: Regierung und Opposition einigten sich darauf, die Debatte nicht ins Wochenende hineinzuschleppen.

Das Gesetz, das einen Brexit ohne Abkommen verhindern soll, scheint damit so gut wie sicher rechtzeitig vor der Zwangspause des Parlaments in Kraft treten zu können.

4.37 Uhr: Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier fordert im Interview mit unserer Redaktion Klarheit von Boris Johnson. Altmaier gehe es dabei nicht um die Frage nach einem Deal- oder No-Deal-Brexit, sondern um die Frage, wie die Beziehungen zu Großbritannien in der Zukunft aussehn.

Mittwoch, 4. September: Boris Johnson stellt Antrag auf Neuwahl

22.40 Uhr: Der britische Premierminister Boris Johnson ist am Mittwochabend mit seinem Antrag auf eine Neuwahl im Unterhaus in London gescheitert. Zuvor hatten die Abgeordneten für ein Gesetz gestimmt, das einen ungeregelten Brexit am 31. Oktober verhindern soll.

22.07 Uhr: Premierminister Boris Johnson will auch nach der Niederlage im Parlamant Großbritannien spätestens am 31. Oktober aus der EU führen. Wenn er nach dem 15. Oktober noch Premierminister sei, werde er auf jeden Fall Ende Oktober den Brexit durchsetzen, sagte er. Johnson schlägt für Mitte Oktober Neuwahlen vor.

21.03 Uhr: Der britische Premierminister Boris Johnson hat am Mittwoch einen Antrag auf eine Neuwahl am 15. Oktober gestellt. Die Abgeordneten hatten zuvor gegen seinen Willen ein Gesetz gegen einen ungeregelten EU-Austritt am 31. Oktober durch das Unterhaus gepeitscht.

20.50 Uhr: Das britische Unterhaus hat ein Gesetz gegen einen ungeregelten EU-Austritt am 31. Oktober angenommen. Damit bezog es am Mittwochabend klar Stellung gegen Premierminister Boris Johnson. Das Gesetz muss nun noch vom Oberhaus abgesegnet werden.

Die Abgeordneten votierten in dritter Lesung mit 327 zu 299 Stimmen für das Gesetz. Schon bei zwei Abstimmungen zuvor hatte Johnson eine deutliche Niederlage kassiert.

18.32 Uhr: Die Gegner eines ungeordneten EU-Austritts im britischen Parlament haben Premierminister Boris Johnson eine erneute Niederlage bereitet. Die Abgeordneten stimmten am Mittwoch in zweiter Lesung mehrheitlich für ein Gesetz gegen einen No-Deal-Brexit am 31. Oktober: 329 votierten dafür, 300 waren dagegen.

Johnson muss damit rechnen, dass der Gesetzentwurf auch in dritter Lesung durchgeht. Mit der Abstimmung wird erst nach 20 Uhr (MESZ) gerechnet. Für diesen Fall will der Premier noch am selben Abend über eine Neuwahl am 15. Oktober abstimmen lassen.

18.06 Uhr: Die oppositionelle Labour-Partei will ein Votum des Parlaments für eine Neuwahl an diesem Mittwoch nicht unterstützen. Weiter sagt der Labour-Haushaltsexperte John McDonell, vordringlich sei die Verabschiedung eines Gesetzes zur Verhinderung eines Brexit ohne Vertrag.

Man habe kein Vertrauen in Premierminister Boris Johnson und werde sich nicht austricksen lassen. Ein Labour-Sprecher erklärt ergänzend, grundsätzlich strebe man Neuwahlen an. Allerdings solle alles getan werden, um einen Brexit ohne Vertag etwa während des Wahlkampfs zu verhindern.

• Hintergrund: Reisen, Geld, Jobs: Was ein Chaos-Brexit für uns bedeutet

16.22 Uhr: Der britische Premierminister Boris Johnson will am 15. Oktober ein neues Parlament wählen lassen, sollten ihm die Abgeordneten den Weg zu einem No-Deal-Brexit per Gesetz versperren. Das kündigte Johnson am Mittwoch in seiner ersten Fragestunde im Unterhaus an, der er sich als Premier regelmäßig stellen muss.

14.56 Uhr: Boris Johnson hat Oppositionsführer Jeremy Corbyn aufgefordert, sich auf Neuwahlen Mitte Oktober einzulassen. „Diese Regierung wird dieses Land am 31. Oktober aus der Europäischen Union führen und es gibt nur eins, was diesem im Weg steht, das ist das Kapitulations-Gesetz des Oppositionsführers“, sagte Johnson am Mittwoch im Parlament.

Deshalb fordere er Labour-Chef Corbyn auf, die Wähler am 15. Oktober mittels einer Wahl ihre Meinung äußern zu lassen.

Brexit-Drama- Boris Johnson verliert Mehrheit im Parlament

11.56 Uhr: Im Kampf gegen einen No-Deal-Brexit engagieren sich mehrere namhafte Politiker in Großbritannien. Unter ihnen sind auch Ex-Minister wie Philip Hammond. Diese Johnson-Gegner können den No-Deal-Brexit verhindern.

11.43 Uhr: Das oberste schottische Zivilgericht hat eine Klage gegen die von Premierminister Boris Johnson erwirkte mehrwöchige Zwangspause des britischen Parlaments abgelehnt. Das berichtete die Nachrichtenagentur PA am Mittwoch aus dem Gerichtssaal in Edinburgh.

Geklagt hatten etwa 75 Parlamentarier. Sie sehen in der von Johnson erwirkten wochenlangen Schließung des Unterhauses vor dem am 31. Oktober anstehenden EU-Austritt des Landes eine unzulässige Einschränkung des Parlaments. Ähnliche Klagen wurden auch vor Gerichten im nordirischen Belfast und in London eingereicht.

Am Donnerstag sollte der Fall vor dem High Court in der britischen Hauptstadt verhandelt werden. Ein letztinstanzliches Urteil dürfte aber am Ende der Supreme Court fällen. Der Klage in London hatte sich auch der frühere konservative Premier John Major angeschlossen.

7.56 Uhr: Der konservative Abgeordnete Jacob Rees-Mogg hat mit seinem Verhalten während der Brexit-Debatte im britischen Parlament für Diskussionen gesorgt. Der Brexit-Befürworter Rees-Mogg hatte sich während der Parlamentssitzung am späten Abend auf eine der Sitzbänke gelegt und war auf Fotos und Videos mit geschlossenen Augen zu sehen. Ob er wirklich eingeschlafen war, ist nicht dokumentiert. Doch es wurde spekuliert, warum sich der Brexit-Hardliner schlafend stellte.

The physical embodiment of arrogance, entitlement, disrespect and contempt for our parliament. pic.twitter.com/XdnFQmkfCS — Anna Turley MP (@annaturley) September 3, 2019

Dafür aber die Kritik anderer Politiker. Die Labour-Abgeordnete Anna Turley twitterte ein Bild des dösenden Rees-Mogg und schrieb dazu: „Die Verkörperung von Arroganz, Anspruch, Missachtung und Verachtung für unser Parlament“.

Auf Videos im britischen Fernsehen war zu sehen, wie Rees-Mogg nach Zwischenrufen anderer Abgeordneter in seiner Richtung wohl wieder wacher wurde. Er lächelte kurz und richtete sich kurze Zeit später wieder auf. Die Aufnahmen zeigten auch, dass neben Rees-Mogg nur noch wenige andere Parlamentarier im Saal waren.

Dienstag, 3. September: Showdown im Unterhaus in London

23.45 Uhr: Sollten die britischen Abgeordneten den Gesetzentwurf am Mittwoch absegnen, will Johnson über eine Neuwahl abstimmen lassen. Eine entsprechende Beschlussvorlage habe er bereits vorgelegt, sagte der Regierungschef am Abend. Um eine Neuwahl herbeizuführen ist eine Zweidrittelmehrheit der Abgeordneten notwendig.

Ob Johnson sich mit seinem Wunsch nach einer Neuwahl durchsetzen könnte, ist unklar. Die größte Oppositionspartei, Labour, ist zwar nach Angaben ihres Chefs Jeremy Corbyn bereit für eine Wahl. Sie könnte aber aus taktischen Gründen dagegen stimmen.

23.30 Uhr: 328 Abgeordnete stimmten am Dienstagabend für den Beschluss, der den Weg für das Gesetz gegen einen No-Deal-Brexit ebnet – 301 waren dagegen. Am Mittwoch soll der Entwurf durchs Unterhaus gepeitscht werden.

Die Labour-Abgeordente Hillar Benn veröffentlichte den Gesetzentwurf auf Twitter:

1/8 The European Union (Withdrawal) (No. 6) Bill 2019 pic.twitter.com/16cmhdRkOp — Hilary Benn (@hilarybennmp) September 2, 2019

Premierminister Boris Johnson am Dienstag im britischen Unterhaus. Foto: UK Parliament/Jessica Taylor / VIA REUTERS

23.21 Uhr: Die Abgeordneten stimmten am Dienstagabend für einen Antrag, der ihnen vorläufig die Kontrolle über die Tagesagenda des Unterhauses gibt. Damit können sie am Mittwoch über den von Johnson abgelehnten Gesetzesentwurf abstimmen. Mit dem Gesetz wollen die Abgeordneten verhindern, dass es am 31. Oktober zu einem ungeregelten EU-Austritt kommt.

23.14 Uhr: Die Gegner eines ungeordneten EU-Austritts haben Premierminister Boris Johnson eine empfindliche Niederlage zugefügt. Die Abgeordneten stimmten am Dienstag mehrheitlich für einen Beschluss, der den Weg für ein Gesetz gegen einen No-Deal-Brexit ebnet. Das Gesetz würde Premier Johnson vorschreiben, bei der EU um eine weitere Fristverlängerung für den Brexit zu bitten.

Parlamentspräsident John Bercow ließ die Dringlichkeitsdebatte am Dienstagabend zu. Foto: REUTERS TV / Reuters

19.42 Uhr: Der Präsident des britischen Unterhauses, John Bercow, hat am Dienstag die beantragte Dringlichkeitsdebatte über einen No-Deal-Brexit zugelassen. Sollten die Gegner eines ungeregelten EU-Austritts bei einer Abstimmung am Abend gegen die Regierung gewinnen, könnten sie am Mittwoch einen Gesetzentwurf gegen den No-Deal einbringen.

18.40 Uhr: Johnson kritisierte das Vorhaben seiner Gegner scharf. Das Gesetz käme dem Hissen einer weißen Flagge gegenüber der EU gleich, sagte er. „Das ist ein Gesetz, das, wenn es verabschiedet wird, mich zwingen würde, nach Brüssel zu gehen und um eine Verlängerung zu betteln. Es würde mich zwingen, die angebotenen Bedingungen zu akzeptieren. Es würde jede Chance zur Verhandlung eines neuen Abkommens zerstören.“

In Johnsons Lager betrachtet man die Abstimmung über das Gesetz daher auch als Vertrauensfrage. Für den Fall, dass es durchkommt, will der Premier noch am Mittwoch darüber abstimmen lassen, ob eine Neuwahl angesetzt werden. Diese würde dann nach Angaben eines Regierungsvertreters voraussichtlich am 14. Oktober abgehalten.

18.15 Uhr: Die Opposition und die konservativen Abgeordneten, die gegen einen möglichen Chaos-Brexit rebellieren, gaben sich unbeeindruckt vom Johnsons Auftreten. Noch am Dienstag sollte über den Antrag abgestimmt werden. Im Falle eines Erfolgs wollen sie am Mittwoch über ein Gesetz abstimmen lassen, das Johnson zwingen würde, in Brüssel um eine dreimonatige Verschiebung des Brexit zu bitten.

Johnson hatte Tory-Abgeordenten, die das Gesetz unterstützen oder sich der Stimme enthalten, mit einem Parteiausschluss gedroht.

Gegner des EU-Austritts protestierten am Dienstag in London gegen den geplanten Brexit. Foto: Hannah Mckay / Reuters

17.30 Uhr: Ein Brexit ohne Austrittsabkommen führt einer UN-Untersuchung zufolge zu Export-Verlusten von mindestens 16 Milliarden Dollar in Großbritannien. Allerdings dürfte der Schaden wahrscheinlich noch viel größer ausfallen, da indirekte Auswirkungen dazukommen sollten, heißt es in einem Bericht der UN-Handelsorganisation Unctad.

17.07 Uhr: Lee begründete seinen Fraktionswechsel von den Konservativen zu den Liberaldemokraten mit Johnsons Brexit-Politik. Er habe sich die Entscheidung nicht leicht gemacht, zumal er bereits 27 Jahre Mitglied der konservativen Partei gewesen sei. Doch sei er zu dem Schluss gekommen, dass es ihm nicht mehr möglich sei, als Mitglied der Konservativen Partei seinen Wählern und dem Land zu dienen, heißt es in einem an den Premierminister adressierten Schreiben.

16.59 Uhr: Mit dem Fraktionswechsel eines konservativen Abgeordneten hat der britischen Premierministers Boris Johnson am Dienstag seine rechnerische Mehrheit im Parlament eingebüßt. Der Tory-Abgeordnete Phillip Lee trat zu den Liberaldemokraten über, wie er in einer Erklärung auf Twitter mitteilte.

After a great deal of thought, I have reached the conclusion that it is no longer possible to serve my constituents’ and country’s best interests as a Conservative Member of Parliament. My letter to the Prime Minister: pic.twitter.com/0QreSbSdwR — Dr Phillip Lee MP (@DrPhillipLeeMP) September 3, 2019

Johnson forderte die Parlamentarier am Dienstag wieder auf, eine mögliche Brexit-Verlängerung abzulehnen. Foto: Parliament Tv / VIA REUTERS

16.49 Uhr: Boris Johnson hat das Parlament aufgefordert, eine mögliche Brexit-Verlängerung abzulehnen. Die Abgeordneten sollten gegen eine längere Frist stimmen, sagt der Regierungschef. Die Briten wollten, dass der Austritt aus der Europäischen Union endlich über die Bühne gebracht werde.

Aktueller Termin für den EU-Abschied des Vereinigten Königreichs nach mehr als 45 Jahren Mitgliedschaft ist der 31. Oktober.

16.45 Uhr: Das britische Unterhaus ist zu einer mit Spannung erwarteten Sitzung zusammengetreten. Es ist die erste nach der Sommerpause. Vor den angekündigten Manövern der Opposition und von Rebellen aus der Regierungspartei, die den Brexit-Kurs der Regierung ändern wollen, befassen sich die Abgeordneten zunächst mit außenpolitischen Fragen.

Zuvor hat eine Gruppe von Johnson-Gegnern im Unterhaus einen Antrag für eine Dringlichkeitssitzung eingereicht, um einen harten Brexit auszuschließen. Das Ersuchen werde nun vom Parlamentspräsident geprüft, teilt das Unterhaus mit.

‣ Interaktive Karte: Wo Europa nach dem Brexit das meiste Geld verliert Wo Europa nach dem Brexit das meiste Geld verliert

Warum die Unterhaus-Sitzung am Dienstag ein Showdown ist

Spannend ist das Kräftemessen, weil Johnson bis Dienstagnachmittag mit knappster Mehrheit regierte – und ihm schon deshalb eine Niederlage drohte. Eine Gruppe von etwa 20 „Rebellen“ aus dem konservativen Lager will mit der Opposition gemeinsame Sache machen.

Sie riskieren viel. Denn Johnson hat ihnen knallhart gedroht: Wenn sie gegen ihn stimmen, werden sie aus der Partei ausgeschlossen. Derweil gibt es auch unter den Labour-Abgeordneten Brexit-Befürworter. Mithin kann sich bei dieser Auseinandersetzung keine Seite sicher sein.

Boris Johnson beteuert: Ich will keine Neuwahl

Labour-Chef Jeremy Corbyn will einen harten Brexit verhindern. Foto: Andrew Yates / Reuters

Zwar beteuert Johnson, keine Neuwahl zu wollen. Aber Gerüchten zufolge ist genau das sein Plan, falls er heute die Auseinandersetzung um den No-Deal im Parlament verlieren sollte. Es kursiert auch bereits ein Datum für eine Neuwahl, nämlich der 14. Oktober.

Johnsons Gegner mahnen ein Brexit-Abkommen mit Brüssel bis zum 19. Oktober an. Andernfalls wollen sie eine Verlängerung der Brexit-Frist um drei Monate erzwingen, während Johnson am 31. Oktober als Ausstiegsdatum festhält, mit oder ohne Deal.

Am Montagabend hatte der Regierungschef erklärt, er werde unter „keinen Umständen“ eine weitere Verlängerung der Austrittsfrist beantragen. Er hoffe immer noch auf ein Abkommen mit Brüssel. Wer gegen seine Regierung stimme, ziehe ihr bei den Verhandlungen den Boden unter den Füßen weg.

To show our friends in Brussels that we're united in our purpose, MPs should vote with the govt against Corbyn’s pointless delay.



I want everybody to know, there are no circumstances in which I will ask Brussels to delay. We are leaving on 31 Oct, no ifs or buts. 🇬🇧 — Boris Johnson (@BorisJohnson) September 2, 2019

Schlägt in London die Stunde der „Filibuster“?

Auftakt für das Ringen um den No-Deal-Brexit dürfte eine Dringlichkeitsdebatte sein, die am Nachmittag beginnen sollte. Sie soll den Weg für das eigentliche Gesetzgebungsverfahren ebnen, mit dessen Beginn am Mittwoch gerechnet wird. Die meisten Fallstricke gibt es im Oberhaus. Brexit-Hardliner dürften versuchen, mit einer Flut von Änderungsanträgen und Dauerreden (Filibuster) wertvolle Zeit zu verschwenden.

Der Zeitdruck für die No-Deal-Gegner ist enorm. Sie haben nur bis Sonntag Zeit, ihr Gesetzesvorhaben durchzubringen, weil Johnson dem Parlament eine mehrwöchige Zwangspause verordnet hat , die nächste Woche beginnt. Die Abgeordneten sollen erst wieder am 14. Oktober zurückkehren.

Das Misstrauen gegenüber dem Premier ist so groß, dass der Gesetzentwurf genaue Vorgaben macht, wie die Beantragung der Verlängerung laufen soll. Sogar der Wortlaut des Briefes an EU-Ratspräsident Donald Tusk ist darin vorgegeben. Die Rebellen fürchten, Johnson könnte sie sonst austricksen und versuchen, das Gesetz zu unterlaufen, indem er beispielsweise den Antrag mit unerfüllbaren Bedingungen verknüpft.

Tony Blair warnt Labour vor der „Elefantenfalle“ einer Neuwahl

Sollte er verlieren, könnte Johnson bereits am Mittwoch eine Beschlussvorlage für eine Neuwahl vorlegen. Dafür bräuchte er die Unterstützung von zwei Dritteln aller Abgeordneten im Unterhaus. Für Johnson wäre ein Datum nach dem EU-Austritt vorteilhafter – und für die Opposition?

Am Montagmorgen warnte der frühere Labour-Regierungschef Tony Blair seine eigene Partei davor, sich zu Neuwahlen verführen zu lassen. Das könne eine „Elefantenfalle“ werden. Nach dem Absturz von Labour bei den Wahlen zum Europaparlament bezweifeln viele, dass Corbyn den Premier schlagen kann. Der Labour-Führer selbst stimmte seine Anhänger am Montag in Salford auf Wahlkampf ein: „Ich bin bereit, ihr seid bereit…“

(dpa/rtr/moi/br)