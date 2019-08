Kevin Kühnert will sich nicht um SPD-Parteivorsitz bewerben

Berlin. Juso-Chef Kevin Kühnert hat in einem Interview bekanntgegeben, dass er keine Bewerbung für einen Posten an der SPD-Spitze abgeben wird.

Kevin Kühnert (30) wird nicht ins Rennen um den SPD-Parteivorsitz einsteigen. In einem Interview mit dem „Spiegel“ sagte der Juso-Vorsitzende: „Ich trete nicht an. Das war keine leichte Entscheidung.“

Er habe lange den Bewerbungsprozess beobachtet und abgewägt, „ob es zu einer Situation kommen könnte, in der die Ausgangslage so ist, dass ich die politische Notwendigkeit über meine eigenen Interessen hätte stellen müssen“, so Kühnert weiter. Schließlich sei er aber zu dem Schluss gekommen, dass seine Kandidatur nicht das ist, was die Partei brauche.

Kevin Kühnert: Showdown mit Olaf Scholz hätte SPD geschadet

Vor allem eine Art Showdown zwischen Vizekanzler Olaf Scholz und seiner Person wäre in Kühnerts Augen fatal für die Sozialdemokraten gewesen. „Wir wären in einen Arena-Wahlkampf geredet worden. Das ist für Außenstehende interessant, schadet aber der SPD, weil es emotional weiter spaltet. Wir sind eine politische Partei und keine Unterhaltungssendung“, sagte Kühnert weiter.

Die SPD benötige an ihrer Spitze jemanden, der „eine wirklich integrative Kraft hat und mehr als 40 oder 50 Prozent der Mitglieder hinter sich vereinen kann“, so Kühnert, der die Kandidatur von Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken positiv hervorhob. Walter-Borjans komme seinen „persönlichen Wünschen an Inhalt und Form sehr nah“, bei ihm und Saskia Esken „würde ich die Partei in guten Händen sehen“.

Der Ex-NRW-Finanzminister Walter-Borjans und die Bundestagsabgeordnete Esken aus Baden-Württemberg hatten ihre Bewerbung am Mittwoch angekündigt. Esken sagte am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf, sie habe „in den letzten Tagen sehr intensive Gespräche“ mit Walter-Borjans geführt. Der 66-Jährige hatte dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ gesagt: „Mich haben viele Menschen, die der SPD nahestehen oder wieder nahestehen wollen, darum gebeten, für den Parteivorsitz zu kandidieren.“

Kevin Kühnert äußert sich auf YouTube zum Parteivorsitz

-----------------------

• Mehr zum Thema:

Stegner und Schwan: GroKo nicht bedingungslos fortsetzen

SPD-Vorsitz: Geywitz hält ihre Partei für „die Dramaqueen“

Morddrohung gegen Petra Köpping nach Bewerbung um SPD-Spitze

-----------------------

Vermögenssteuer- So will die SPD Reiche zur Kasse bitten

Wer will an die SPD-Spitze? Bewerbungsfrist läuft am Sonntag ab

Die Bewerbungsfrist für die Nachfolge der zurückgetretenen Andrea Nahles läuft am Sonntag ab. Für eine Bewerbung brauchen die Kandidaten die Unterstützung von fünf Kreisverbänden/Unterbezirken, einem Bezirk oder einem Landesverband.

Bislang hat der Wahlvorstand der SPD bei fünf Kandidatenduos diese Unterstützung anerkannt, wie ein Parteisprecher mitteilte. Dies sind:

Finanzminister Olaf Scholz und die Brandenburger Landtagsabgeordnete Klara Geywitz

und die Brandenburger Landtagsabgeordnete Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius und Sachsens Integrationsministerin Petra Köpping

und Sachsens Integrationsministerin Europa-Staatsminister Michael Roth und die ehemalige nordrhein-westfälische Familienministerin Christina Kampmann

und die ehemalige nordrhein-westfälische Familienministerin die beiden Bundestagsabgeordneten Karl Lauterbach – ebenfalls aus NRW – und Nina Scheer

– ebenfalls aus NRW – und die Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis und der Verdi-Chefökonom Dierk Hirschel

Die Kandidaten stellen sich in 23 Regionalkonferenzen ab Mitte kommender Woche der Basis und der Öffentlichkeit vor. Ebenfalls bewerben wollen sich:

die Vorsitzende der SPD-Grundwertekommission, Gesine Schwan , und Parteivize Ralf Stegner

, und Parteivize die Bürgermeister von Flensburg, Simone Lange , und Bautzen, Alexander Ahrens

, und Bautzen, die Einzelkandidaten Robert Maier (Vizepräsident des SPD-Wirtschaftsforums), Hans Wallow (früherer Bundestagsabgeordneter) und Marcus del Monte (erst seit Juni in der SPD)

Bis die Mindestunterstützung geprüft ist, kann es einige Tage dauern. Formell abgeschlossen wird das Wahlverfahren für den SPD-Bundesvorsitz Anfang Dezember mit einem Parteitag in Berlin.

(ba/dpa)