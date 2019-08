US-Präsident Donald Trump soll den Agrarminister angewiesen haben, den Schutz für den Regenwald in Alaska aufzuheben.

Washington. US-Präsident Trump will laut einem Bericht den Schutz für den Regenwald in Alaska aufheben. Dann dürften mehr Bäume abgeholzt werden.

Will Trump Regenwälder in Alaska zur Abholzung freigeben?

Umweltschutz ist seine Sache nicht – darauf scheint Donald Trump stolz zu sein, damit hat er eine Wahl gewonnen. Jetzt – inmitten von weltweiter Sorge wegen der Brände im Amazonas-Regenwald – will der US-Präsident die Beschränkungen der Holzgewinnung in einem bislang geschützten Regenwald in Alaska aufheben. Das berichtet die „Washington Post“ unter Berufung auf Insider.

Demnach soll Trump seinen Agrarminister Sonny Perdue angewiesen haben, die Beschränkungen für Holzgewinnung für den rund 70.000 Quadratkilometer großen Tongass National Forest aufzuheben. Der Nationalwald ist ein geschützter Regenwald im Südosten des größten US-Bundesstaates.

Trump will offenbar Abholzung und Bergbau im Regenwald erlauben

Laut „Washington Post“ soll Trump das Thema mit Alaskas Gouverneur Mike Dunleavy, wie Trump Republikaner, auf einem Flug an Bord der Präsidenten-Maschine Air Force One besprochen haben. Es geht um den rund 70.000 Quadratkilometer großen Tongass National Forest, ein geschützter Regenwald im Südosten des größten US-Bundesstaates.

Dem Bericht zufolge beträfe die Entscheidung damit mehr als die Hälfte des weltweit größten noch intakten gemäßigten Regenwaldes. Er zieht sich an der Pazifikküste von Nordkalifornien über British Columbia in Kanada bis in den südöstlichen Teil von Alaska. Es würde mehr kommerzielle Holzgewinnung möglich machen, aber auch die Suche nach und Gewinnung von fossilen Brennstoffen und anderen Bergbau.

Der Tongass Nationalwald im Südosten Alaskas: US-Präsident Donald Trump will in offenbar zur Abholzung freigeben. Foto: R.E. Johnson / imago

Regenwald in Alaska bietet Lebensraum für bedrohte Arten

Ex-Präsident Bill Clinton hatte einen großen Teil des Tongass-Nationalwaldes kurz vor seinem Amtsende unter Schutz gestellt. Laut Erhebungen war etwa die Hälfte des alten Baumbestandes des Waldes im vergangenen Jahrhundert abgeholzt worden. Die erhaltenen alten Bäume bieten nach Angaben von Umwelt-Experten einen Lebensraum für mehrere bedrohte Tierarten, darunter Bären, Wild und Vögel.

Die Nachricht über Trumps Pläne für das Freigeben der Holzgewinnung in dem nördlichen Regenwald lässt auch deshalb aufhorchen, weil im Amazonas-Regenwald mehr und größere Brände wüten als in den vergangenen Jahrzehnten. Diese Karten zeigen das Ausmaß der Waldbrände im Amazonas-Gebiet. Die Hilfe, die mehrere Länder Brasilien bei der Bekämpfung der Feuer angeboten hat, hält Brasiliens Regierungschef Jair Bolsonaro für einen Affront. Viele glauben, dass das Handelsabkommen Mercosur mit Schuld ist an den verheerenden Bränden im Amazonas-Regenwald. (moi)