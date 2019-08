Magdeburg In einer Zentralen Anlaufstelle für Geflüchtete in Sachsen-Anhalt ist es zu Übergriffen von Mitarbeitern des privaten Wachdienstes auf Asylsuchende gekommen. Das teilte das Innenministerium in Magdeburg mit. Auf zwei bei Youtube hochgeladenen kurzen Videos ist demnach zu sehen, wie vier Wachleute in Halberstadt zwei streitende Flüchtlinge erst trennen und dann einen von ihnen zu Boden stoßen, treten und drangsalieren. Die Videosequenzen sind mit dem Datum des 14. April versehen.

