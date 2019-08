Nach El Paso: Latino-Vertreter warnen vor zunehmendem Hass

Washington Nach dem als rassistisch eingestuften Massaker in El Paso im Bundesstaat Texas haben führende Vertreter der Latino- Gemeinde in den USA ein entschiedeneres Handeln der Politik gefordert. "Hispanics in diesem Land sind unter Beschuss", heißt es in einem offenen Brief, den die "Washington Post" veröffentlichte. Auch Schwarze und Einwanderer seien Angriffen ausgesetzt. Sowohl die regierenden Republikaner als auch die Demokraten müssten sich für alle Menschen in dem Land einsetzen. Nach Erkenntnissen der Polizei galt der Angriff in El Paso vor allem Mexikanern und Latinos.

Anmeldung Noch nicht bei der Wolfsburger Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder