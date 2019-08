Wie gut funktionieren Sprachkursen für Flüchtlinge?

Nicht immer läuft es so glatt wie beim Mohamad Zarda. Der junge Syrer flieht 2015 nach Deutschland, an seinem Geburtstag erreicht er die Grenze. Erst lässt ihn das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, kurz Bamf, nicht in den Integrationskurs, weil über seinen Antrag auf Asyl noch nicht...